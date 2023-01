LET topnotcher nagkatotoo manifestation sa FB

‘Lakas ng dasal’

‘Yan ang tila magical na nangyari sa October 2022 Licensure Examination for Teachers (LET) topnotcher na si Ma. Catherine Cauba makaraang magkatotoo ang kanyang manifestation na ipinost niya sa Facebook.

Sa kaniyang Facebook account na Shine Bright, nag-post si Cauba ng quote noong September 28 kung saan doon ay pinangako niyang magta-top siya sa LET.

“I am smart. I am capable. I am blessed and loved. I will top the BLEPT [Board Licensure Examination for Professional Teachers October 2022!”, ito ang nakasaad sa caption ng naturang quote na may nakalagay na “Turn your worries into worship and God will turn your battles into blessings.”

Ngunit ito ay naka-only me lamang sa kaniyang account at pinublic lamang nang matanggap ang balita na siya ay topnotcher sa naturang examination.

Isa siya sa dalawang Top 1 ng October 2022 LET kung saan nakuha niya ang average na 94.60 para sa LET-Elementary. Mas nakakamangha na siya at ang kasama niya sa pwesto na si Baby Patricia Bensi ay mula sa isang unibersidad lamang, ang Cebu Normal University sa Cebu City.

Hindi na bago ang mga manifestation post sa Facebook dahil sa marami nang nakapansin na karamihan sa mga nagpo-post ay talagang natutupad ang kanilang mga hiling. Ikaw, nasubukan mo na rin ba ito? (MJ Osinsao)