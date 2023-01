Kung bio peeps at candy lover ka ay for sure magugustuhan mo ito!

Tiyak na magke-crave ka sa candy na ala-DNA ang disenyo na pinost ng Facebook Page na ‘Ghazi Medical Writes’.

Sa usapang biology, ang DNA o Deoxyribonucleic acid ay isang molecule sa ating katawan na baon ang ating

mga genetic information na mahalaga para sa ating development, functioning, at reproduction.

Ito ay gawa sa dalawang strands na tila pinagkokonekta ng hagdan na naka twist.

Ang naturang post ay gawa sa mga gummy candy na may iba’t ibang style at kulay. Nagsilbi namang hagdan ang toothpick na nagdudugtong sa dalawang strand.

Umani ito ng libo-libong reaction at shares mula sa mga netizen.

‘Di rin nagpahuli ang mga ito sa pagbabahagi ng kanilang sentimento.

Ghazi Medical Writes/TikTok

Gaya na lamang ni Lorraine Neal, aniya, “Very cute! Are those bases paired right?”

“Grape, Cherry, Tangerine, and Apple flavoured nucleotide gumdrops!” paglalarawan ni Miles Orrick.

Tila nag-flashback naman si Caitlin Zacharias, ani, “Cute! I want to make these when my kid is old enough

for science class.”

Marami ring mga user sa comment section ang nag-mention pa sa kanilang mga kakilala na animo’y

natatakam at nakaka-relate rito. (Moises Caleon)