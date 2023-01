Kai Zachary Sotto, Adelaide 36ers nalagot 4 na ragasa

DEHINS sumapat ang eight points at four boards sa 11 minutes played ni Kai Zachary Sotto at naputol ang apat na pananalasa ng Adelaide 36ers laban sa Cairns Taipans, 86-83, sa Australia’s 45th National Basketball League 2022-23 regular season game nitong Sabado sa Cairns Convention Centre.

Unang olats ito ng 20 taog-gulang, 7’2” ang taas na Pinoy import mula sa Las Piñas sa huling limang laro bilang starter na team sa liga.

May tsansang makatabla ng 36ers sa kalaban, pero sumablay ang mga bitaw nina Ian Clark at Robert Franks sa endgame na kinasadlak ng kampo sa 10-9 win-loss record.

Si Antonius Cleveland ang namuno sa Adelaide sa 16 markers, four boards at three assists. Umiskor ng 15 si Clark.

Balik-dribol ang 36ers sa misyong makaresbak kontra Illawarra Hawks sa Biyernes, January 6. (Ramil Cruz)