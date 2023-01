Justin Brownlee gagamitan ng utak higante ng Bay Area

Game 3 finals bukas:

(Mall of Asia Arena)

Best-of-7 championship

5:45pm — Ginebra vs Bay Area

(Serye tabla, 1-1)

TATLONG pulgada ang ibinibigay na bentahe ni Justin Brownlee kay Zhu Songwei.

Nakalistang 6-foot-6 ang resident import ng Ginebra, 6-9 naman ang forward ng Bay Area Dragons.

Sa dalawang laro sa finals ng PBA Commissioner’s Cup, si Zhu ang ipinambulabog ni coach Brian Goorjian kay Brownlee.

Sa 96-81 win ng Ginebra sa opener ng best-of-seven series, naka-28 points mula 9 of 16 shooting, may 13 rebounds at 6 assists si Brownlee.

Pero first quarter pa lang ay natawagan ng tatlong fouls si Zhu sa Game 1 kaya mas nagtagal sa bench.

Pinaghirapan ng Gilas naturalized candidate ang 32 points mula 12 of 26 shooting, may 11 rebounds at 3 assists sa loob ng 44 minutes na lang sa 99-82 loss ng Gins sa Game 2

Aminado ang American na apektado ang laro niya kay Zhu.

“I’m not 6-foot-9, so definitely he can bother me,” ani Brownlee.

Inuutakan na lang ng 34-year-old ang bantay.

“Of course I can keep attacking him,” dagdag niya. “Just stay aggressive and just try to get where I can get.”

Habang abala kay Brownlee sa depensa, bumomba rin si Zhu ng 25 points – 17 sa first half – sa series-tying win.

“He definitely gives everybody a problem,” bulalas ni Brownlee sa 25-year-old power forward ng Dragons.

Game 3 ng series na nauwi sa race-to-four win sa January 4 sa MOA Arena. (Vladi Eduarte)