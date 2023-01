JuRald, BeaDom patalbugan sa lambingan

Siyempre, kanya-kanyang kabugan sa social media ang mga showbiz couple, lalo na `yung mga hanggang ngayon ay iniintriga pa rin, na parang magkalaban o magkaaway, ha!

Sila `yung mga artistang nagkaroon talaga ng isyu nitong mga nakalipas na taon, na kahit ilang taon na ang nakalipas, fresh na fresh pa rin, at hindi pa rin maka-move on ang marami.

Pinagkumpara nga ng mga netizen ang klase ng New Year’s celebration ng magdyowang Bea Alonzo-Dominic Roque at Julia Barretto-Gerald Anderson.

Ang bongga nga ng pagsalubong sa Bagong Taon nina Bea at Dom, dahil sa Japan lang naman sila nag-celebrate, ha! Memorable nga sa kanila ang Japan dahil doon nagsimula ang kakaibang nararamdaman ni Dom kay Bea.

Sabi nga ng isang fan, “Started the year at the place where it all started. Happy New Year. Anniv na ulit in a few weeks.”

“Magkamukha na sila, ha! Happy New Year.”

Anyway, mukhang mas marating travel nga ang magaganap sa BeaDom ngayong 2023.

Samantala, sa bahay ni Marjorie Barretto nag-celebrate ng Bagong Taon sina Julia Barretto at Gerald Anderson. Kikiligin ka na nga lang sa matinding lambingan ng dalawa, ha!

Imagine, sa harap ng pamilya ni Julia, walang pakialam si Gerald kung yakapin man niya nang mahigpit ang dalaga, o maglambingan man sila, dahil safe na safe nga ang pakiramdam nila kapag nasa compound ng Barretto sila.

“Iba talaga ang sweetness nina Julia at Gerald. Nakakainggit.”

Kaya nga isa lang ang sigaw ng mga fan sa kanila, “Sana magpakasal na sina Julia at Gerald.”

Well, abang-abang nga ang mga fan kung sino kina BeaDom, JuRald ang mauunang pakasal. Pero may iba rin na nag-aabang kung sino sa kanila ang unang susuko sa relasyon? Hahahaha! (Rb Sermino)