Jovelyn Gonzaga pahinga muna sa indoor volleyball tournament

PANSAMANTALANG hindi masisilayan sa indoor volleyball games si United Auctioneers-Army Lady Troopers power hitter Jovelyn Gonzaga sa darating na Premier Volleyball League (PVL) Open Conference sa Pebrero dahil tututok muna ito sa National squad ng beach volleyball.

Kinumpirma ni Army head coach Emilio “Kungfu” Reyes sa Abante Sports na nakabase muna ang konsentrasyon ng 31-anyos na opposite hitter sa buhanginan kasunod ng matagumpay na 1-2 finish ng Pilipinas sa nagdaang 2022 Subic Bay Future title katambal si Cherry Ann Rondina para sa gintong medalya katapat ang samahan nina Floremel Rodriguez at Genesa Eslapor noong Disyembre 9-11.

“So far wala pang changes [sa team] bukod kay Jovelyn for beach volleyball muna siya, no indoor for PVL,” pahayag ni Reyes sa mensahe nito sa Abante Sports Lunes ng umaga.

Dahil sa pagkawala ni Jovelyn sa koponan, nakasalalay na sa mga balikat nina Honey Royce Tubino at beteranong si Nerissa “Nene” Bautista ang responsibilidad ng mabibigat na pagbibigay ng puntos, kasama rin sina Ivy Perez, Jeanette Villareal, Joanne Bunag at multi-titlist Mary Jean Balse-Pabayo.

Inamin ni Reyes, na pangunahing nagtitimon rin sa University of Santo Tomas Golden Tigresses, na hinihintay pa nila ang bawat galaw sa free agency sa liga kung sino ang masusungkit.

Makailang beses na ring nagkampeon ang Lady Troopers sa ibang liga gaya ng Philippine SuperLiga at Shakey’s V-League, subalit nakakakuha pa lamang ito ng pinakamagandang pagtatapos noong 2019 Reinforced Conference season nang makuha ang third place finish.

Nitong nagdaang 2022 season ay pumuwesto sa pinakamataas na lugar na fifth place sa Invitational Conference, habang seventh ito sa Open at panghuli sa Reinforced sa ikasiyam. (Gerard Arce)