Jericho Bañares hanep tumbok sa Sharks Invitational 10-Ball

KINALDAG ni Jericho Bañares si Yves Cabrito, 19-13, sa Battle for Supremacy-Sharks Invitational 10-Ball Billiards Championship kamakailan sa Sharks Billiards and Pool Arena sa Diliman, Quezon City.

Kilala sa tawag na ‘Panday’ sa pool community, inungusan ni Philippine No. 3-ranked player na si Bañares si Cobrito sa Race to 19 finals 10-ball tournament na prinesenta ni Cong. Arnie Teves at suportado ng Bugsy Promotion, Andy Billiards Cloth, Hardtimes Sports Bar, “K” and Billiards Managers and Players Association of the Philippines( BMPAP).

Una nang kinalos ni Bañares si Dian Mark Castronuevo sa race to 9 preliminary, saka kinalos si Edgie Geronimo sa race to 13 quarterfinals.

Ipinagpag ni Antipolo pride Bañares si Mark Ejay Cunanan, habang tinalo ni Valenzuela pool shark bet Cobrito si Roel Nalaunan sa race to 15 semis match para iayos ang kanilng date sa battle for supremacy sa local pro-billiards tilt na inorganisa ng Sharks sa pangunguna ni tournament director Hadley Mariano.

“Nasaksihan natin dito ang pang-international caliber sa billiards ng ating local talents na kailangan lang mahasa nang husto sa ganitong mataas na antas ng kumpetisyong handog ng Sharks, nasa hanay nila ang susunod na katatakutan sa international pool scene,” saad ni Hadley, former varsity billiards player sa De La Salle Greenhills at anak ni billiards patron Perry Mariano. (Elech Dawa)