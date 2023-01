Ja Morant, Memphis pinaluhod Sacramento

NANGOLEKTA muli ng panalo ang Memphis Grizzlies sa pangalawang laro ng back-to-back, biktima naman ang Sacramento Kings 119-108 nitong January 1 sa FedEx Forum.

Tinalo rin ng Memphis ang New Orleans 116-101 nitong bisperas ng New Year.

Gumamit ng balanseng scoring ang Grizzlies para paluhuhin ang Kings.

Umiskor ng double figures ang starters sa pangunguna ng 35 points ni Ja Morant at 11 points at career high-tying 23 rebounds ni Steven Adams para kumpletuhin ang 10th double-double ngayong season.

May combined 41 points sina Dillon Brooks, John Conchar at Jarren Jackson. Nag-ambag ng 18-6-8 off the bench si Tyus Jones.

Nagtangkang bumalik ang Sacramento sa fourth quarter pero bawat atake ay may sagot ang Memphis.

Naubusan ang 19 points, 6 assists ni De’Aaron Fox at 18 points, 14 rebounds ni Domantas Sabonis sa Kings. (Vladi Eduarte)