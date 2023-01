Ibaba ang singil sa OFW remittance fee

Sa 2023, tinataya ng mga eksperto na mananatiling positibo ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang isa sa mga magsasalba sa ekonomiya sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin at iba pang pagsubok na maaring dumating ay ang ating mga overseas Filipino workers (OFWs).

Ang mga OFWs natin ang nakatulong para manatiling matatag ang ekonomiya ng bansa kahit na may pandemya at mga lockdown na nagpatigil noon sa pagpapatakbo ng maraming negosyo. Noong taon ng pandemya ng 2020, ang pinadalang cash remittance ng mga OFWs ay umabot sa halos $30 billion, at tumaas pa sa $31.42 billion ng sumunod na taon.

Ganito kalaki ang kontribusyon ng mga OFWs sa ekonomiya na nagagawa nila sa gitna ng maraming sakripisyong dinadanas habang nasa ibang bansa. Kaya naman lahat tayo ay sang-ayon na ang mga kababayan nating OFWs ay nararapat kilalanin bilang ating mga “bagong bayani.”

Ang aking ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagpursigi na ang bansag na ito ay mapantayan ng konkretong aksyon ng gobyerno.

Tiniyak niya noon na ang kanyang pangakong pagpapatayo ng bangko para sa mga OFWs ay matutupad sa ilalim ng administrasyon niya. Hindi lang ordinaryong bangko ang naitatag ng Pangulong Duterte para sa mga OFWs, kundi ang kauna-unahang branchless at digital-only bank ng goberyno. Para nga naman moderno at nakakasabay sa bilis ng pag-usad ng makabagong teknolohiya, minabuti ng administrasyong Duterte na gawing digital na ang Overseas Filipino Bank o ang OFBank.

Malaking ginhawa at pakinabang para sa ating mga OFWs ang OFBank dahil mas madali na silang nakakapagpadala ng remittance sa kanilang pamilya at natututo pa silang mag-ipon at mag-invest sa pamamagitan ng kanilang OFBank account na puede nilang mabuksan gamit ang mobile app.

Bukod sa bukas 24 oras ang OFBank dahil digital ito, wala ring singil ang paglipat ng pera sa pagitan ng mga OFBank accounts at maging accounts sa LandBank kaya’t malaki ang natitipid ng mga OFWs sa singil sa remittance fee.

Pero tila may kulang pa dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay sa pamamagitan ng OFBank o LandBank maaring makapagpadala ng pera ang mga OFWs dito. Sa mga lugar na kulang ang serbisyo ng bangko, kadalasan ay kung anu-anong mga ipinapatong na singil ng mga money remittance service sa pinapadalang pera ng OFWs.

Ito ang dahilan kung bakit ang inyong Kuya Pulong, kasama si Benguet Cong. Eric Yap at iba pang mga mambabatas, ay nagpupursigi na maipasa na ang bill na magbibigay diskwento sa sinisingil na OFW remittance fees.

Magandang katambal ito sa pamana ng Pangulong Duterte sa ating mga OFWs. Sa House Bill 4469 o ang OFW Remittance Protection Act na nai-file natin sa Kongreso, ang panukala naming mga mambabatas ay mabigyan ng 50 percent discount ang OFW remittance fee na sinisingil ng mga bangko at iba pang financial service provider. Ang kapalit naman nito ay pagbawas sa babayarang buwis ng bangko o kumpanyang magbibigay ng discount.

Isa ring importanteng probisyon ng bill ay dapat dumalo sa financial education seminar ang mga OFW at kanilang mga pamilya para maturuan sila ng tamang pag-iipon, paggastos at pag-invest ng pinaghirapan nilang pera.

Naniniwala tayo na posibleng mapababa ang singil sa remittance fee dahil may mga kaya ng gumawa nito gamit ang mga mobile apps.

Papunta naman lahat halos ng serbisyo sa pagiging digital, bakit hindi na natin unahin ang pagiging madali at mura ng pagpapadala ng pera ng mga OFW sa kanilang mga pamilya. Isama na rin natin ang serbisyo na direkta nilang mababayaran ang mga gastusin ng kanilang mga pamilya gamit ang kanilang bank account. Sa halip na ipadala pa ang bayad sa kuryente, tubig o matrikula ng anak, posibleng direkta ng ipadala ng OFW sa kumpanya ang dapat bayaran. Sa ganitong paraan, maiiwasan pang magastos ng pamilya sa ibang bagay ang nakalaang perang padala ng OFW, na alam naman nating hindi lang minsan nangyayari.

Para maging totoong happy ang New Year ng ating mga bagong bayani, maipasa na sana ng Kongreso ang panukalang OFW Remittance Protection Act. Naipasa na ito ng Kamara de Representante sa nakaraang Kongreso pero kinulang ng panahon para maaprubahan ng Senado. Magpupursigi tayong maging batas na ito ngayong 19th Congress.