Higit 1M naging suki ng mga Kadiwa center

Ipinagmalaki ng Malacanang na mahigit isang milyong sambahayan ang nakinabang sa Kadiwa outlets na itinatag ng Marcos administration upang makatulong na mapagaan ang budget ng mamamayan mula sa mataas na presyo ng mga bilihin.

Ito ang inihayag ng Malacanang sa year-end report ng Marcos administration kaugnay sa ginagawang hakbang upang mabawasan ang pasanin ng mamamayan mula sa epekto ng mataas na inflation sa bansa.

Ayon sa Office of the Press Secretary, nasa 1.22 million households ang natulungan ng Kadiwa outlets mula sa kanilang ibinebentang produktong agrikultura at iba pang mga produkto na mas mababa ang presyo kumpara sa mga palengke at supermarkets.

Sinabi ni Press Secretary Officer-in-Charge Cheloy Garafil na natulungan din ng Kadiwa program ang 450 na mga kooperatiba sa agrikultura na maibenta ang kanilang produkto ng hindi na mababawasan ang kita dahil hindi na dumadaan ang kanilang mga gulay ,karne at isda sa mga middlemen.

“Aggressively working to ensure food security, the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. established a substantial number of Kadiwa stores and outlets across the country, in addition to providing farmers with loans, reducing logistics costs and improving agricultural infrastructure,” ani Garafil.

Tinataya aniyang umabot sa mahigit P15 milyon ang napagbentahan mula sa itinatag na Kadiwa sa Pasko caravan nitong December 11 at inaasahang tataas pa ito dahil palalawigin ito kahit tapos na ang holiday season.

Bukod sa Kadiwa outlets ay itinatag din ang Agri-Pinoy Trading Centers, Diskuwento Caravans (APTCs) para naman mapanatili ang supply ng asukal at presyo nito.

Sa kasalukuyan ayon sa OPS ay mayroong 15 APTC diskuwento caravans na nag-ooperate sa buong bansa at mahigit 200,000 na mga magsasaka at mangingisda ang nakikinabang dito.

Sa pamamagitan ng APTCs, natulungan ng Department of Agriculture na maibenta ang produkto ng mga magsasaka, kabilang na dito ang nasa livestock at fishery industry na umabot sa P16.65 billion. (Aileen Taliping)