Higit 11M nagparehistro ng SIM card

Umabot na sa higit 11 milyon ang nagparehistro ng kanilang SIM card sa huling tala nitong Enero 2, ayon sa National Telecommunications Commission (NTC).

Ayon sa advisory ng NTC, umabot na sa 5,030,649 ang nagparehistro sa Globe Telecom; 5,172,061 naman sa Smart Communications at 1,017,012 sa DITO Telecommunity.

Ang mga public telecommunication entities (PTEs) ay inoobligang magpadala ng written report kada araw hinggil sa update ng SIM registration matapos ang aberya sa unang araw ng registration noong Disyembre 27.

Nauna rito ay nanawagan si Sen. JV Ejercito sa mga subscriber na magtiyaga lamang sa pagpaparehistro ng kanilang SIM dahil inaasahan talagang mahirap makapagrehistro kung milyon-milyon ang sabay sabay na gustong makapasok sa network ng mga telecommunication companies.

“Expected po kasi yan dahil milyon ang subscribers lalo na yung prepaid. Definitely pag marami merong rush for registration eh definitely there will be glitches, magkakaroon ng aberya. Tiyaga tiyaga lang natin kasi maganda naman intention nito,” wika ng senador sa isang radio interview.

Aniya, maganda ang layunin ng SIM Registration Law dahil matutuldukan nito ang pambubudol gamit ang mga hindi rehistradong SIM kung saan pati mga senador ay nabibiktima ng scam.

Nagsimula ang SIM registration noong Disyembre 27,2022 kung saan marami ang hindi makapasok sa system ng mga telco para irehistro ang kanilang SIM.