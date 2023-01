Heart, Chiz nagpakilig, super harutan sa Instagram

Tinapos na ni Heart Evangelista ang hiwalayan isyu sa kanila ni Senator Chiz Escudero.

Pasabog ang pagpasok ng 2023 ni Heart sa social media dahil sa pinoste niyang family picture nila ni Chiz kasama ang dalawang anak ng huli.

Nakapuwesto ang apat sa tabi ng Christmas tree, isang resibo na nagpapatunay na sinulsihan na nina Heart at Chiz ang anumang butas sa kanilang relasyon.

Ang isa namang larawan ay nagpapakitang magka-holding hands ang mag-asawa, na animo’y walang nangyaring bingit nang hiwalayan sa kanila.

Sey nga ni Heart sa kanilang photo, “Happy 2023.”

Matatandaang nagparamdam na si Heart ng reconciliation sa asawang si Chiz sa social media ilang araw bago ang Bagong Taon.

Sabi niya, “P.S. See you soon @escuderochiz.”

‘Paawa’ ni Dennis wa epek kina Julia, Claudia, Leon

Matigas talaga ang ulo ni Dennis Padilla na kahit ilang beses na itong pinagsabihan ng mga netizen na lubayan na ang kanyang mga anak kay Marjorie Barretto sa social media, hindi pa rin siya nagpaawat.

Sa pagbati ng aktor sa pagpasok ng 2023, dinaaan ni Dennis sa mga pangalan ng anak sa Christmas tree ang greeting nya kina Dani, Julia, Claudia, Leon.

Binalandra ito ni Dennis sa isang selfie shot para ipakita ang mga nakasulat na pangalan ng mga nabanggit sa isang color-card board.

“Happy New Year, Love you all Dani-Julia, Claui-Leon, fr. Papa love 2023.”

Abot hanggang tenga ang ngiti ni Dennis sa mga anak na animo ay walang problema sa kanilang relasyon.

Sa kanyang caption, nag-wish pa si Dennis sa mga nabanggit na, “Praying for more blessings 2023…labyu all.”

May mga nag-react sa post na ito ni Dennis at sinabing ‘wag na raw idaan sa social media ang pagbati sa mga anak, at tawagan na lang.

Sinagot naman ito ng isa na hindi raw pinapansin nina Dani, Julia, Claudia, Leon si Dennis, kaya sa Instagram niya dinadaan ang lahat.

Payo naman ng ibang netizen ay huwag magsasawa si Dennis sa panawagan sa mga anak at darating din ang panahong lalambot ang puso ng mga ito.

Pero sa ngayon, dedma o wapakels ang alinman sa mga anak ni Dennis kay Marjorie sa paawa epek niya sa mga bata.