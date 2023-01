Enjoy maging tatay Joaquin hindi tinatago ang anak

Sa presscono ng “That Boy in The Dark” ay game na nagkuwento si Joaquin Domagoso sa estado niya bilang first time dad.

Ayon kay Joaquin ay umaaray na siya sa mga personal na gastusin, pati na sa suporta niya sa kanyang mag-ina.

Nagkuwenta si Joaquin sa kanyang sariling gastusin gaya ng renta sa tinitirahang condo unit sa Bonifacio Global City.

Pero hindi umangal si Joaquin sa lahat ng suporta niya sa anak at sa partnerna si Raffa, dahil iba raw ang ligayang ibinibigay ng mga ito sa kanya.

Hindi itinanggi ni Joaquin na may ambag ang tatay niyang si former Manila Mayor Isko Moreno sa mga gastusin niya para raw makagaan ng konti sa kanyang pangaraw-araw na budget.

Aliw na aliw si Joaquin sa sitwasyon niya ngayon.

Ganito raw pala ang sitwasyon kapag tatay na at may mga responsibilidad na sa buhay.

Iginiit ni Joaquin na itinago niya ang pagkakaroon ng anak, dahil alam naman daw ito ng mga kasamahan niya GMA-7.

Anyway, ang “That Boy In The Dark” ay kinabibilangan din ng mga seasoned star na sina Lotlot De Leon, Glydel Mercado, sa direksyon ni Adolf Alix, Jr. (Rey Pumaloy)