Earl Scottie Thompson tigasin ng FIBA sa 2022

MULING kinikilala ang husay at talento ng mga Pinoy nang hirangin si Earl Scottie Thompson ng Gilas Pilipinas sa likod ng botohan bilang 2022 Player of the Year ng FIBA (International Basketball Federation) Asia.

Dinaig ng 29-anyos, 6’1” ang taas na Davaoeño sina National Basketball Association player at Japanese star Yuta Watanabe, Wael Arakji ng Lebanon, Zhou Qi ng China, Dar Tucker ng Jordan, Sanchir Tungalag ng Mongolia, Benam Yakhchali ng Iran at Freddie Lish ng Thailand.

Bumida si Thompson sa huling dalawang window ng 19th FIBA World Cup 2022-23 Asian Qualifiers upang kumbinsihin ang mga tagahanga na iboto siya para sa karangalan. Pasiklab siya fifth window nang walisin Middle East trip ng Nationals laban sa Jordan at Saudi Arabia noong November.

Isinagawa ng FIBA ang botohan upang parangalan ang ilan sa mga pinakamahusay basketbolista sa naturang kontinente sa nakalipas na taon at hinayaang magpasya ang mga fan sa mga mananalo.

Napili din bilang pinakamahuhusay na Young Men’s Basketball Player of the Year Kai Zachary Sotto na nasa pangalawang taong kampanya sa Australia’s 45th National Basketball League 2022-23.

Si Kristan Yumul ang Women’s Young Player of the Year, Play of the Year ang clutch free throws ni Wang Siyu ng China laban sa Australia sa FIBA Women’s Basketball World Cup semis. Ang free throw ang Moment of the Year din. (Lito Oredo)