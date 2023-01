Diokno binara ni Ping

Sinupalpal ni dating Sen. Panfilo Lacson ang pahayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno na ang maagang pagpapatibay ng 2023 national budget ang siyang magpapaangat sa ekonomiya ng bansa.

Ayon kay Lacson, ang wastong paggamit ng pondo ng bayan ang susi sa pag-angat ng ekonomiya at hindi ang maagang pagpapatibay ng 2023 General Appropriations Act (GAA).

Pinayudan din ng dating senador ang kalihim na atasan ang mga ahensiya ng gobyerno na iwasan ang ‘underspending,’ pati na ang paglustay sa budget.

“No Sir. Proper implementation of the national budget, not its early passage will boost the economy. Try telling the agencies to refrain from underspending and misspending in 2023 for a change,” tweet ni Lacson nitong Lunes kalakip ang news article tungkol sa sinabi ni Diokno.

Sa nasabing artikulo, binanggit ni Diokno na dahil sa maagang pagsasabatas ng 2023 GAA, masisimulan na agad ang mga proyekto ng gobyerno ngayong Enero pa lamang.

“This means that the programs and projects of the national government will start to run from day one of the new year,” wika ni Diokno sa nasabing artikulo.

“This is especially relevant for public construction which is about one-fifth of the P5.2 trillion national budget,” dagdag ng kalihim.