Dickie Bachmann manunumpa na sa Malakanyang bilang PSC chairman

NAKATAKDANG manumpa sa kanyang posisyon si bagong Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard “Dickie” Bachmann bukas, Miyerkoles, sa Malakanyang.

Inihayag ng kanyang nakatatandang kapatid at pinuno ng Philippine Squash Academy (PSA) na si Robert Bachmann sa Abante Sports ang naturang anunsyo kasunod ng pagkakahirang rito bilang bagong chairman ng ahensiya matapos palitan si Atty. Jose Emmanuel “Noli” Eala noong Disyembre 28.

“He is scheduled to take his oath of office on the fourth, in Malacanang,” wika ni Bachmann sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon. “Maybe after the oath taking, he is expected to report at the office. Though, no time yet yung oath taking niya.”

Bukod sa dating Alaska Milkmen governor/general manager at commissioner ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament at chairman ng PBA 3×3, patuloy na magsisilbing commissioner ng ahensya si dating four-time bowling world champion at legendary bowler Olivia “Bong” Coo.

Tinapik kasabay ni Bachmann sina dating Cebu sports czar at chairman ng Dancesport team ng Cebu City Edward Hayco at 1992 Barcelona Olympic fencer at Philspada secretary-general Walter “Wawit” Torres.

Ayon naman sa isang mapagkakatiwalaang source, paniguradong nakalaan na umano ang nalalabing posisyon sa pagka-commissioner ng ahensiya ng pampalakasan kay dating De La Salle University playmaker Dino Aldeguer upang makumpleto ang five-man Board matapos ang ilang buwang paghihintay.

Inihayag ng mapagkakatiwalaang source sa Abante Sports na tumangging ipaalam ang katayuan, na sinabi sa kanya mismo ni Aldeguer na siguradong ilalagay na ito sa posisyon at naghihintay na lamang ng tamang panahon para ianunsiyo.

“He said that the position is already for him. Sigurado na iyon. Ayaw lang ma-preempt,” pahayag ng naturang source sa panayam ng Abante Sports sa telepono. “Ang buong akala nga namin is sa kanya yung chairmanship, pero he immediately said na only the commissioner post.”

Naglaro ang 47-anyos na si Aldeguer sa La Salle makalipas ang dalawang dekada na nakilala sa kanyang pampanalong tres kontra UST Growling Tigers noong 1999 patungo sa kanilang ika-apat na sunod na kampeonato, habang naglaro rin ito sa professional league sa bansa. (Gerard Arce)