DA: Presyo ng sibuyas babagsak simula Enero 15

Inaasahan ng Department of Agriculture ang pagbagsak sa presyo ng sibuyas sa kalagitnaan ng Enero dahil sa panahon ng anihan.

Matatandaang umabot sa P700 ang kilo ng sibuyas sa ilang public market sa Metro Manila sa huling linggo ng 2022.

“We are looking at probably P200 [a kilo] and going down,” wika ni Agriculture Assistant Secretary Kristine Evangelista sa interview ng ANC nitong Lunes.

“January 15 is the start of the harvest. Of course, the peak is March and April but with the better supply, we can see prices going down,” dugtong pa niya.

Noong nakaraang linggo ay itinaas sa P250 bawat kilo ang suggested retail price ng sibuyas.

Pinaliwanag ni Evangelista na isa sa naging dahilan ng pagtaas ng sibuyas noong nakaraang taon ay dahil sa mahal na farm-gate price na umabot sa P430 kada kilo.