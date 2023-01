Bumuo ng baby #3 sa Japan? Richard, Sarah balik Pilipinas na

Ngayon ang balik mula Tokyo, Japan ng mag-asawang Richard Gutierrez at Sarah Lahbati, plus ng mga anak nila na sina Zion at Kai.

Dapat bukas ay babalik na ng Cebu si Richard para sa location taping doon ng ‘The Iron Heart’, pero ang alam ko ay may promotions pa siyang gagawin sa Friday kaya malamang na sa weekend na ang punta niya sa tinaguriang Queen City of the South.

Feeling ko, Dondon (my dear editor), magtatagal siya doon at malamang ay magkakaroon lang siya ng birthday break dahil kaarawan na nga nila sa January 21 ng twin-brother niyang si Raymond Gutierrez.

Walang joint birthday event ang twins dahil nasa Los Angeles, California si Mond at walang nababanggit na uuwi siya sa bansa.

Anyway, pagbalik nina Richard at Sarah ay tatanungin ko sila kung nakabuo na nga ba sila ng baby #3 sa Tokyo?

Hindi kaya ‘yon ang maging birthday ‘gift’ ni Sarah kay Richard?

Ang mga fan ng mag-asawa, gusto na sana ay magka-baby girl naman sila since may two boys na nga sila.

Teka! Matanong nga sina Zion at Kai kung gusto ba nilang magka-baby sister na, huh!

Bongga!

Michael V. ‘di nakalimot sa mga dating boss

May isang dating executive ng GMA-7 ang puring-puri ang kabaitan ni Michael V.

Kahit daw maraming executives na ng nasabing TV network ang retired na, hindi raw nagbabago ng pakikitungo ang comedian.

Sobrang bait pa rin daw ni Michael sa kanila.

Palagi rin daw iniimbita ni Michael sa mga event niya ang mga dating executive na ‘yon.

Nang malaman nga raw ni Michael na nagbalik-‘Pinas ang isa sa retired Kapuso executives, nagpasabi pa siya na magpapa-dinner after ng Holidays.

‘Katuwa lang na friends ang turing ni Michael sa mga nakatrabaho niya at kahit retired na sila ay hindi siya nakakalimot, huh!

So nice, ‘di ba, Dondon?!

‘Yun na!