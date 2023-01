Border control itodo! DOH hinirit balik face mask

Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa China, inilagay sa “heightened alert” ang Pilipinas at hinikayat ang publiko na magsuot ng face mask.

Sa isang memorandum noong Disyembre 31, ang lahat ng DOH-Centers for Health Development (DOH-CHD) ay inatasan na maghanda at dagdagan ang mga resources, lalo na ang mga telemedicine provider, kung sakaling magkaroon ng posibleng pagdami ng mga pasyenteng may respiratory symptoms.

Inatasan ang lahat ng CHD na palakasin ang pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa kahalagahan ng mga layer ng proteksyon, kabilang ang pagsusuot ng face masks, pagkuha ng pinakabagong mga bakuna, at mag-self-isolation kung masama ang pakiramdam.

“To ensure minimal local transmission in anticipation of possible increases, all CHDs are likewise directed to continue the strict implementation of the updated guidelines on Minimum Public Health Standards, as aligned with Department Memorandum 2022-0433, as well as other relevant Covid-19 surveillance and mitigation measures,” pahayag ni DOH officer-in-charge Secretary Maria Rosario Vergeire.

Inulit ni Vergeire ang direktiba ng DOH sa Bureau of Quarantine at mga kaugnay na tanggapan na paigtingin ang pagsubaybay at pagpapatupad ng border protocols para sa mga papasok na indibidwal, kabilang ang galing ng China, sa lahat ng port of entry.

Inutusan din ang mga ahensya na makipag-ugnayan sa mga awtoridad sa daungan at paliparan para mahigpit na mamonitor ang mga papasok na manlalakbay mula sa mga bansang may mataas na alerto. (Dolly B. Cabreza)