Blacklist International payanig simula ng 2023

SINIMULAN ng Blacklist International ang pagdepensa sa korona at subukang makuha ang ikalawang sunod na titulo sa M4 World Championships Mobile Legends: Bang Bang sa Jakarta, Indonesia sa isang sariwang panalo kontra Turkish team na Incendio Supremacy sa bisa ng 13-10 nitong Linggo.

Naging mahusay ang ipinakitang pagpili at pag-ban sa mga heroes na kailangan ng Turkish team, habang patuloy na pinangunahan nina Danerie “Wise” Del Rosario, Edward “Edward” Jay Dapadap at captain Johnmar “OhMyV33nus” Villaluna ang Blacklist.

Agresibong nakuha ng Uncendio Supremacy ang kalamangan sa ika-pitong minuto ng laro nang pabagsakin ang tatlong hero ng Pilipinas kasunod ng team fight.

Gayunman, nakabawi ang Blacklist sa ika-12 minuto ng laro nang walisin ang lahat ng hero upang maiselyo ang panalo.

Lumista si Del Rosario ng anim na kills at tatlong assists upang makabuwenamano ng panalo sa selebrasyon ng New Year, kung saan nagawang magsakripisyo ng bawat manlalaro na hindi makapiling ang pamilya sa panahon ng kapaskuhan upang maghanda para sa naturang malaking kumpetisyon.

“It’s all about passion talaga. If your dream is to be a champion, if you have a big goal, you have to sacrifice,” pahayag ni Villaluna.

Sunod na makakatapat ng defending champion ang Burn X Flash ng Cambodia na tinitimon ng isang Filipino coach na si John Michael “Zico” Dizon ngayong araw, Martes sa ganap na alas-6 ng gabi (Manila time) na susundan ng isa pang laro sa Group Stage ng isa pang koponan na kino-coach ng isang Pinoy na si Dale Vitug na Falcon Sports ng Myanmar sa parehong araw sa alas-8 ng gabi. (Gerard Arce)