Bautista humirit ng back-up system: Tugade kinalikot pondo ng airport

Inamin ng mga opisyal ng gobyerno na kinapos sa pondo ang Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) kaya hindi naisakatuparan ang upgrade sa Communications, Navigation, Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM) Systems na isa sa dahilan ng system shutdown sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nitong Bagong Taon.

Sa nasabing aberya, higit sa 300 flight ang apektado at tinatayang 65,000 pasahero ang naistranded sa loob at labas ng bansa, ayon kay Department of Transportation (DOTr) Secretary Jaime Bautista.

Ang CNS/ATM project ay sinimulan noong 2010 pero noong Enero 2018 lamang natapos na layong mapabuti ang “safety, reliability and efficiency” ng air traffic service sa Pilipinas. Pinondohan ito ng Japan International Cooperation Agency (JICA).

Gayunman, may ilang source ang nagsasabing tinipid ni dating DOTr Secretary Arthur Tugade ang CAAP, pati na ang redundancy plan at ipinamana sa administrasyong Marcos ang problemang ito.

Dahil inabot ng walong taon bago natapos ang proyekto, sinabi ni Bautista na kinailangan na itong i-upgrade para makatugon sa modernong panahon. Ito rin ang naging posisyon ng CAAP.

“Dapat i-upgrade talaga. Alam naman po ninyo ang teknolohiya ngayon na kailangan mag-upgrade ka. Imagine nung ginawa ito 2010 pa, so nag-operational ng 2018. So, between that time, malaki na ho yung improvement ng technology na dapat talaga sinusunod namin. Unfortunately, siyempre may mga budget constraint tayo. Hindi naman tayo pupuwedeng basta bumili ng isang bagay na hindi ka susunod sa patakaran ng gobyerno,” paglalahad ni CAAP spokesperson Eric Apolonio sa isang radio interview.

“As early as last year humihingi na kami ng budget. In fact, nabigyan naman kami ng P120 million para lang ho doon sa spare parts na may procurement na po and hopefully this first quarter eh made-deliver na,” dagdag ni Apolonio.

Dahil sa system shutdown noong Linggo, sinabi ni Bautista na humiling na sila sa Malacañang na pondohan ang pagpapagawa ng back-up system ng CNS/ATM.

“Nag iisa lang yung CNS/ATM system na nakainstall diyan sa CAAP malapit sa Terminal 2 baka puwedeng humingi kami ng additional budget sa ating government para magkaroon ng back up system na puwede nating ilagay either sa Davao or Cebu,” giit ni Bautista.

Sa kaso naman ng uninterrupted power supply (UPS), kailangang magkaroon ng back-up sa mismong back-up system upang maiwasan ang kahintulad na aberya.

“Sa aviation ganyan mayroon tayong tinatawag na redundancy system para mag fail yung isa may isa pa,” diin ng kalihim.

Ikinasa naman ng Senate committee on public services ni Sen. Grace Poe at ng kinauukulang komite sa Kamara ang imbestigasyon sa nasabing insidente.

May duda pa si ACT Teachers Party-lis Rep. France Castro na baka konektado ang technical glitch sa planong privatization ng NAIA. (Catherine Reyes/Dindo Matining/Billy Begas/Eralyn Prado)