Alexandra Eala tinagpas Mehikana sa W60 netfest

MAGARANG binuksan ni Alexandra ‘Alex’ Eala ang Bagong Taon nang sibakin si Marcela Zacarias ng Mexico, 6-3, 7-6(0), upang umusad sa qualifiers ng International Tennis Federation Women’s World Tennis W60 Canberra P2 Advisory Canberra International Linggo sa Canberra, Australia.

Bumalikwas ang 17-anyos na tenistang Pinay sa 3-4 down at tumabla sa 6-6 patungo sa pagresbak sa Mehikana sa Canberra Tennis Center sa pangalawa nilang pagtutuos.

Sunod sa Rafael Nadal Academy, Globe Ambassador at reigning World Tennis Association No. 214 si unattached No. 7 seed na si Oksana Selekhmeteva na wagi kay kontra wild card entry Catherine Aulia ng host country, 6-0, 6-2.

Nasa 189th sa WTA sa nakaraang buwan si Selekhmeteva, 17, na ang career-high ranking ay No. 138 noong Agosto.

Ang torneo na nagbukas sa tennis season ang pampainit ni Eala para sa 110th Australian Open 2023 sa Melbourne sa Jan. 17-30. (Lito Oredo)