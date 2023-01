Alex Eala umeksit sa W60 Canberra

NABIGONG makausad si 2022 US Open Junior singles champion Alexandra “Alex” Eala makatuntong sa main draw matapos itong pigilan ni Oksana Selekhmeteva ng Russia, 6-3, 4-6. 4-6, sa qualifier ng ITF Women’s World Tennis W60 Canberra International sa Australia.

Agad nakuha ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala ang unang set kontra No. 7 seed na si Selekhmeteva subalit napag-aralan ng nakatapat nitong Russian ang kanyang galaw sa huling dalawang set upang mabigong makausad sa $60,000 na torneo.

Ikatlong sunod na pagkabigo ito ni Eala kontra 19-anyos at bitbit ang WTA Singles ranking na 189.

Unang sinimulan ni Eala ang 2023 sa pagpapatalsik kay Marcela Zacarias ng Mexico, 6-3, 7-6(7-0) sa unang round ng qualifying match.

Ang torneo ay nagsilbing preparasyon ni Eala sa main draw ng Australian Open na papalo sa Enero 9 hanggang 12 sa Melbourne.

Nakakuha ng pwesto sa qualifying rounds ng Australian Open si Eala matapos itala ang mga panalo sa junior circuit at pataasin ang ranggo sa women’s professional tennis circle.

Noong Setyembre, inukit ni Eala ang kasaysayan matapos maging kauna-unahang Filipina junior grand slam champion sa pagwawagi sa US Open sa Billie Jean Court sa New York City.

Ito rin ang kanyang unang solong Slam matapos maghari sa 2020 Australian Open at 2021 French Open doubles tournament na may iba’t ibang katambal.

Ang dating world junior No. 2 ay umakyat muli dahil sunod-sunod na pagtuntong sa kampeonato lalo na sa pagwawagi sa US Open junior championships pabalik sa No. 37 sa International Tennis Federation (ITF) girls rankings sa kabila ng limitadong aksyon. (Lito Oredo)