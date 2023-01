Ako Bicol Rep Co: Taas-sahod sa gobyerno kasado na

Ipatutupad na ang ikaapat at huling bahagi ng pagtataas ng sahod ng mga empleyado ng gobyerno sa ilalim ng Salary Standardization Law V (SSL V) ngayong buwan.

Ayon kay House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Zaldy Co ang pinakamababang buwanang sahod sa gobyerno ay magiging P13,000 mula sa P12,517 noong 2022.

Saklaw ng SSL V ang lahat ng civilian personnel sa Executive, Legislative, at Judiciary branch, Constitutional Commissions at iba pang Constitutional offices, lokal na pamahalaan at government owned and controlled corporations na hindi sakop ng GOCC Governance Act (Republic Act 10149). Hindi kasama sa pagtataas ang mga military and uniformed personnel.

Sa ilalim ng huling yugto ng SSL V, ang magiging pinakamataas na buwanang sahod ay P431,718 (Salary Grade 33).

Paglilinaw ni Co, may iba’t ibang probisyon sa SSL V para sa local government units, kabilang ang barangay level bukod sa may percentage rin ng salary schedule na susundin sa ilalim ng Section 10 ng RA 11466.

Ang SSL V ay pinirmahan upang maging batas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2020. (Billy Begas/Eralyn Prado)