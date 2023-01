6M pabahay ng 30M Pinoy umarangkada na

Inuumpisahan na ng gobyerno ang pagpapatayo ng housing units para sa mga Pilipinong walang sariling bahay bilang bahagi ng housing program ng gobyerno.

Ayon sa Office of the Press Secretary, nakapagsara na ng 47 Memorandum of Understanding (MOU) ang Department of Human Settlements and Development (DHSD) sa 39 local government units at walong provincial LGUs nitong December 22, 2022 para tumingin ng mga lupang pagtatayuan ng mga pabahay sa loob ng anim na taon.

Target ng Marcos administration na makapagtayo ng 6.15 million housing units sa loob ng anim na taon na inaasahang pakikinabangan ng 30 milyong Pilipino sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program.

Sa ilalim ng programa ay magtatayo ang gobyerno ng in-city resettlement gamit ang mga nakatiwangwang na lupain ng pamahalaan sa tulong at suporta ng mga bangko ng gobyerno at pribadong mga bangko para matustusan ang programa.

Ilang mga lugar sa bansa ang nakatakdang magsimula na sa pagpapatayo sa pamamagitan ng groundbreaking ceremonies sa Quezon City; Marikina City; Mariveles, Bataan; Palayan City, Nueva Ecija; Carmona, Cavite; Tanauan City, Batangas; Mandaue City, Cebu; Bacolod City, Negros Occidental; Roxas City, Capiz; Iloilo City; Sta. Barbara, Iloilo; Victorias City, Iloilo; Carles, Iloilo; Tagbilaran City, Bohol; at Iligan City, Lanao del Norte.

Matatandaang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Disyembre ang groundbreaking ng housing project sa Palayan City, Nueva Ecija kung saan binigyang-diin nito na ang pabahay ay para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino para magkaroon ng disenteng bahay ang mga ito.

Mahigpit ang bilin ng Pangulo sa mga ahensiya ng gobyerno at developers na gawing matatag ang mga itatayong housing units at tiyaking maayos ang supply ng tubig at kuryente at malapit ang mga ito sa mga paaralan, palengke at terminal ng mga sasakyan.

Ayon sa OPS , nakatakdang lagdaan ni Pangulong Marcos Jr. sa mga susunod na araw ang isang executive order na mag-aatas sa mga ahensiya ng gobyerno na tumulong sa pagtukoy sa mga nakatiwangwang na lupa ng gobyerno para magamit sa housing at rural development.

“The Marcos administration’s socioeconomic agenda focuses on providing Filipinos with better living conditions by establishing livable and sustainable communities.Beyond the provision of shelter, especially to the underprivileged and calamity-affected families, the government is working towards building inclusive and sustainable settlements and well-planned communities,” anang year-end report. (Aileen Taliping)