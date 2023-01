31 ka na uy: Alden kinantiyawang mag-asawa na

Umulan ng pagbati sa Twitter para kay Alden Richards, na nag-celebrate nga ng kanyang 31st birthday.

Yes, nasa kalendaryo pa rin si Alden, kaya puwedeng-puwede pang magpakasaya.

Pero knowing Alden, na kahit bata pa lang, talagang nakatuon na sa kung paano aayusin ang buhay ng pamilya niya, at siyempre, ang future rin niya. Kaya nga sangkatutak na mga negosyo ang pinasukan niya, na bukod sa mga restoran, food chain, at heto nga prodyuser na rin ng mga concert, at who knows, baka pelikula ay pasukin na rin niya, di ba?

Ang dami ngang humahanga kay Alden, dahil sa pagiging mabait niya.

Sabi nga, ang pagiging maka-Diyos ni Alden ang siyang nakakatulong sa kanya, kaya lalo siyang minamahal. At sana nga ay hindi siya magbago.

Mabangong-mabango ang image niya sa publiko, na kahit nawasak na ang tandem nila ni Maine Mendoza, hindi pa rin siya iniwanan ng mga fan niya.

Kadalasan kasi, kapag may love team na nawawasak, ang lalake ang nagmumukhang apektado, na siya ang nawawalan ng career. Pero kay Alden, aminin niyo, nananatili pa rin siyang nasa itaas, ha!

Aba, kung paramihan ng endorsement ang pagbabasehan, hindi pakakabog si Alden. Ang lalaki ng mga endorsement niya, na mula sa pampaguwapo, hanggang sa inuming nakakalasing, di ba?

Eh kasi naman, kahit nga sabihing 31 na si Alden, mas tila pumupogi pa rin siya ngayon, mas nananatiling sariwa. Ang layo na ng itsura niya sa mga kasabayan niya na nagmukhang kuya o tito na niya ngayon, ha!

Siyempre, nandiyan din ang mga nagmamahal sa kanya na binago niya ang buhay, tulad nga ng mga scholar niya na grabe ang pasasalamat sa kanya, ha!

At siyempre, ang mga empleyado niya na kahit panahon ng pandemic ay hindi niya pinabayaan.

Siyempre, dahil 31 na siya, nandiyan din ang mga kantiyaw na mag-asawa na siya. Ano nga ba ang hadlang at bakit hanggang ngayon ay wala pa ring dyowa si Alden?

Naku, wag naman sana siyang matulad sa ibang artista na nag-enjoy maging single, ha! Na kung kailan tumanda na, doon naghahabol na bumuo ng pamilya.

Well…