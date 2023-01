DMW, OWWA inalalayan mga stranded OFW

Inalalayan at tinulungan ng gobyerno ang mga overseas Filipino workers na na-stranded sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nitong bagong taon matapos makansela ang lahat ng flight dahil sa system failure.

Ayon sa Office of the Press Secretary, maagap na sinaklolohan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration at inasikaso ang mga OFW na hindi nakabiyahe nitong Enero 1.

Inalam ng mga opisyal ng DMW at OWWA ang kalagayan ng mga stranded OFW at binigyan ng pagkain at medical assistance.

Binigyan din ng overnight accommodations ng OWWA ang mga OFW na delayed o na-rebook ang flight.

Personal na inalam nina DMW Undersecretary Hans Cacdac at Arnell Ignacio ng OWWA ang sitwasyon ng mga stranded OFWs na hindi pa rin nakaalis hanggang nitong Lunes at tiniyak ng dalawang opisyal na inaayos na ang biyahe ng mga ito para makalipad patungo sa mga destinasyong bansa. (Aileen Taliping)