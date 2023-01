Sofia, Daniel kumpirmadong hiwalay sa Bagong Taon

Give-away na rin talaga ang mga social media posting ng Kapamilya actress na si Sofia Andres.

Napapansin na talaga ng mga follower niya, kahit na bago pa mag-Pasko na tila hindi na ito nagpo-post ng kahit na ano sa kanyang Instagram account na kasama ang partner at ama ng anak na si Daniel Miranda.

At nitong Christmas, kunsaan, normal na ang magkakasama o nakaka-bonding ay ang pamilya, tila magkahiwalay rin sila. Wala rin itong post na magkasama sila.

Unlike before na kung nasaan ang isa, nando’n din ang isa sa kanila. Nasa bansa man ito o out-of-the-country.

Nasundan pa ito ngayong Bagong Taon. Obviously, ang kasama ni Sofia ay ang pamilya niya at ang anak nila habang si Daniel naman ay nagpo-post sa IG stories ng mga photos na solo nito sa pagsalubong ng taong 2023.

Very unusual for them na for the longest time, puro family pictures nila ang naka-post.

Si Sofia ay puro IG stories lang din ang recent post. At ang kantang “Starting Over” pa ang ginamit nitong background sa isang IG story niya.

Sa mga follower naman niya, patuloy na hinahanap sa kanya si Daniel.

Heto ang ilan sa mga comment:

“Nasaaan si Daniel?”

“Bakit wala si Daniel?”

“Hiwalay na ba talaga kayo?”

May nagpayo naman na, “Sofia, bakit ‘di na lang kayo magkasundo ni Daniel? Pride is not from the Lord. If you love Zoe, forget about the anger and replace it with forgiveness.”

Pero may mga kumontra rin na netizens dito at hindi raw gano’n ‘yon.

Sa isang banda, tahimik lang si Sofia sa issue kung break, sila pa rin ba o inaayos nila kung may issue man sila.

Naisip tuloy namin, peg kaya nila sina Heart Evangelista at Senator Chiz Escudero? Nanahimik lang sa kabila ng ingay na hiwalay na at kasabay ng bagong taon ang pasabog na picture nilang pamilya?

Patutsada ni Trina: Carlo iresponsable, mang-iiwan sa ere

May pa-New Year’s essay rin ang ina ng anak ng actor na si Carlo Aquino, ang social media influencer na si Trina Candaza.

Sa New Year’s entry niya, tahasan nitong sinabi na ang taong 2022 raw ang magpapaalala sa kanya kung gaano siya naging matapang. At ito rin daw ang taon na nawala sa kanila or iniwan sila ng anak na si Mithi ng isang lalaki na akala raw niya, magpoprotekta sa kanila, pero ito pa raw pala ang excited na mawala silang mag-ina sa buhay nito.

Walang binanggit na specific name si Trina, pero tila naikonek na ito agad ng mga follower niya na si Carlo. Kaya ilan pa sa mga comments, “It’s his lost, not yours.”

Ang sabi nga niya: “Before leaving 2022, I want to look back and be reminded of all the things that happened to me, to us rather. So I will be reminded of how I braved through it all.

“We lost someone whom I thought will be the man who will always keep us safe, someone who will protect us. But little did I know he will be the one who is very excited to remove us from his life.

“Pero,

“Sa tuwing may nawawala may pumapalit.

“And looking back, I’ve realized that me and Mithi have been very blessed with the people around us. Providing me support and opportunities.

“I’ve got 4 endorsements, American Ribs & Wings, Relumins, RMG, and lastly, Miss P beauty.

“I bought our first car.

“I bought myself a bag.

“Opened 3 new small businesses.

“Learned how to ride a big bike, free dive, and scuba dive.

“2022, you are the year that built me.”