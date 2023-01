Precious, Viñas, Brigiding ilalantad ang paghihirap ng mga drag queen

Masayang-masaya, at hindi makapaniwala ang mga Drag Race Philippines season 1 winner na si Precious Paula Nicole kasama sina Viñas Deluxe at Brigiding, sa malaking tiwala na binigay sa kanila nina Ice Seguerra, Liza Dino, Sylvia Sanchez.

Yes, ang tatlo kasi ang prodyuser ng show nilang ‘Divine Divas: The Ultimate Drag Experience’ na gaganapin sa Pebrero 10, 2023, sa New Frontier Theater, Araneta City, Cubao.

Ang bongga nga ng tatlo dahil tumodo talaga sila sa performance sa presscon pa lang. Todo tumbling, split, sayaw, kanta, ang tatlo, na parang walang kapaguran.

Aliw na aliw ang mga manunulat sa paandar, pasabog nina Brigiding, Vinas Deluxe, Precious Paula Nicole, ha!

At sa tanong nga kung sino ang bet nilang i-impersonate sa concert nila, si Regine Velasquez ang pinili nina Precious at Vinas. Samantalang si Brigiding ay si Jaya raw ang ginaya niya noon sa kontes, pero dahil natalo raw siya, hindi an muna siya magi-impersonate.

Anyway, unti-unti na ngang nakikilala sa Pilipinas ang sining ng drag, na heto nga at umaakyat na sa mainstream sa iba’t ibang palabas –live man o online.

Malaki nga ang tiwala ng Fire & Ice Media production nina Ice, Liza sa tatlo.

Mula sa kanilang tagumpay sa Aliw Awards para sa Best Stage & Musical Direction para sa anniversary concert ni Ice, nais itutuok ng Fire & Ice media ang spotlight sa sining ng drag sa Divine Divas: The Ultimate Drag Experience. Ipapakiya ng concert ang Philippine drag culture sa Pebrero 10, 2023, sa New Frontier Theater, Araneta City, Cubao.

Co-produced ng Nathan Studios, isang production company na co-founded ng beteranang aktres na si Sylvia, ang concert na ito.

Anyway, ipapakita rito ang iba’t ibang disiplina ng drag gaya ng impersonations ng music superstars gaya nina Beyonce at Lady Gaga, at pati na rin ang mga orihinal na mga awitin na nilikha at binigyang buhay ng mga drag artists.

Ngunit higit sa kanilang pagtatanghal, nais ipakita ng concert ang makulay na buhay ng mga drag queen: mula sa kanilang paghihirap at tagumpay.

Dahil sa ilalim ng glamorosong make up at magagandang kasuotan, ay isang taong nais na makita, irepresenta, mapakinggan, at mahalin ang makikita mo. Ayon kay Brigiding, “This is a very inspiring moment for me because I’ve never thought of this when I was younger, I’ve never seen someone like me when I was younger, but because I dreamed and believed, it’s happening. At ngayon naman, to be that inspiration to the younger queer artists and the LGBTQ community ay napaka-gandang bagay.”

“This is an opportunity for drag queens to be seen on the main stage and to be considered as mainstream artists. Fire &Ice wants to support that. Especially since we are part of the LGBT community. We deserve to be front and center and not just be on the sidelines. Sa pamamagitan ng concert na ito, we hope that more people will appreciate these drag performers and help normalize drag as a form of entertainment,” sabi ng producer na si Diño.

Para naman kay Ice, “Nasa main stage na ang mga local drag queens natin. You see their names alongside mainstream artists and concert performers. For me, that’s a big thing because drag has always been on the sidelines. Has always been underground.” Talagang oras na para mailagay sa sentro ang mga drag queens at oras na para rumampa sila sa mainstream stage.”

Para sa mga tiket, bisitahin ang www.ticketnet.com.ph o tumawag sa 89115555).