Mga Multo sa Balete Drive

Mva ka-Misteryo kayo ba ay nadaan na sa mahiwagang Balete Drive? Totoo bang may gumagalang white lady at iba pang multo sa naturang daan?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Ericson ng QC ay minsan nagawi sa Balete Drive para katagpuin ang kanyang kaibigan pero inabot siya ng disoras ng gabi sa kanyang paglalakad pauwi.

Misteryo: “Excited ako sa karanasan mo ano ang nangyari nung pauwi ka na?”

Ericson: “Scary bro. I was walking along Balete Drive ang dami ko narinig na murmurs yun bang para kang nasa crowd na maingay nag-uusap, nagbubulungan pero my God it’s almost midnight na yun. Almost no people around. May shop na open pa ang lights pero wala ng tao I think. Impossible na mga tao nga ang narinig ko that time.”

Misteryo: “Ano pa ang naramdaman mo meron bang nag-appear na ghost sa daanan mo?”

Ericson: “Yun nga ang ini-expect ko while walking ako pero wala but those murmurs pala na naririnig ko nasa likod ko sila which means I think you know na kung ano yun. Sumusunod sila sa akin.”

Misteryo: “Dios mio! So sinusundan ka na pala nila habang naglalakad ka? Then ano ginawa mo?”

Ericson: “Dedma! Ayaw ko isipin na may ghosts sa likod ko tumitingin lang ako sa cellphone ko habang naglalakad. “

Misteryo: “Hindi ka nagpatakbo because you know andyan sila sa likod mo? Did you try talking to them habang naglalakad ka?”

Ericson: “Bakit ko naman sila kakausapin saka hindi ko naman sila kilala kaya ang inisip ko lang that time mind your own business, walang pakialaman.”

Misteryo: “So wala silang ginawa sayo? Hindi ka ba kinalabit man lang or may ibinato sayo to get your attention?”

Ericson: “Hindi wala silang ginawa. So yun lang bro, I heard murmurs and footsteps tapos yun. I also felt goosebumps kaya I know andun ang presence nila. But bro, na-prove ko dun na ghosts cannot hurt people kaya hindi dapat katakutan.”

Mga ka-Misteryo abangan niyo sa Sabado, December 31 sa Gabi ng Misteryo sa DZRH 10-11PM ang Special Episode na "Ang Misteryo ng Balete Drive".

