Masaganang 2023 ang naghihintay para sa atin

Happy New Year po sa ating lahat! At talaga naman pong mukhang happy ang New Year natin dahil maganda ang hinaharap ngayong 2023.

Ito’y dahil sa malalaking achievements ng administrasyon ni Pangulong Marcos lalo na sa aspeto ng ating ekonomiya. Batid po natin na sa paglago ng ekonomiya, sa pamamagitan ng investments, maraming trabaho ang nalilikha. Kapag mas maraming trabaho at oportunidad ay mas marami din sa ating mga kababayan ang gaganda ang buhay.

Ito po talaga ang pokus ni Pangulong Marcos, na base na rin sa campaign slogan niya na “Bayan Bangon Muli,” ang pagbangon ng lahat. Ramdam na ramdam na po ito ng ating mga kababayan. Mahigit 90% po ay kumbinsido sa nakikita nilang bagong pag-asa. Alam nila na kaya mas gumaganda ang buhay ay dahil sa achievements ng ating Pangulo base na rin sa mga survey.

Dahil po sa inisyatiba ni Pangulong Marcos na paluwagin ang COVID-19 protocols at sa muling pagbubukas ng ating bansa sa mga turista at investors sa unang anim na buwan ng pag-uumpisa ng kanyang termino, marami na pong pumasok na foreign direct investments (FDIs). Ang mga investment ang unti-unting tumukod sa ating ekonomiya na nalugmok dahil sa halos tatlong taong kasagsagan ng pandemya.

At ngayon pong 2023 ay patuloy tayo sa pagsulong sa pag-unlad kahit may nakaambang global recession. Dahil nga sa mga decisive move ng ating Pangulo patungkol sa pampublikong kalusugan at pangekonomiya, maliwanag at malakas ang ating naging mensahe sa buong mundo nitong nakalipas na taon na ang Pilipinas ay bukas na para sa mga mamumuhunan sa ilalim ng kaniyang panunungkulan kahit nandyan pa rin ang banta ng Covid-19.

Ang pagbubukas na ito ay sinabayan ng pagiging masigasig ng Pangulo sa kanyang overseas trips sa pagpapakilala niya sa Pilipinas bilang Asian business hub na may investor-friendly policies at dagdag pa rito ang pagkakaroon ng mga young and dynamic labor force. At dahil dito, meron na po tayong mahigit $23.6 billion-worth of investment pledges ang nalikom sa kanyang mga biyahe abroad. Ito ay paniguradong magpapalakas sa ating domestic economic activity sa 2023, makalilikha ng maraming trabaho at itataas ang antas ng pamumuhay ng marami sa ating mga kababayan.

Tiwala tayong masusustena ng Marcos administration ang high-growth mode ng bansa ngayong 2023 at sa mga susunod pang taon dahil determinado ang Pangulo na ituloy ang unprecedented level ng mega investments ng nakaraang administrasyon sa public infrastructure.

Batay po sa datos ng Department of Budget and Management (DBM) ay naglaan ang Marcos admin ng katumbas ng 5% hanggang 6% ng ating gross domestic product o GDP ng paggastos sa infrastructure at iba pang capital outlay projects.

Patunay ng tuloy-tuloy ang high infra spending sa ilalim ng Marcos administration, ang mga nakumpletong infrastructure projects na tumaas ng 39.3% noong Setyembre habang ang National Government (NG) expenditures para sa sector na ito at iba pang capital outlay projects ay tumaas pa ng P99.1 billion noong Setyembre.

Mayorya po sa ating mga kababayan ang batid at naa-appreciate ang mga ginawa ni Pangulong Marcos sa unang kalahating taon ng kanyang termino. Nakikita nila na tinutupad ng ating Pangulo ang kanyang mga ipinangako noong 2022 presidential campaign.

Ipinakita po ito ng magkahiwalay na public opinion polls kung saan mataas ang kanyang approval and trust ratings. Sa naturang mga survey, dalawa sa bawat tatlong Pilipino ang naniniwala na nasa tamang direksyon ang administrasyong Marcos at may 9 out of 10 Pinoy ang nagsasabing they are welcoming 2023 with hope.

Sa fourth-quarter Tugon ng Masa (TNM) survey ng OCTA Research Group, 92% ng mga Pinoy ang umaayon sa COVID-19 response ng Marcos administration. Sampung porsyento itong mas mataas sa 83% score sa kahalintulad na survey noong March 2022.

Ayon sa OCTA, tumaas ang approval rating ng gobyerno sa lahat ng major areas ng bansa—sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas and Mindanao—at sa lahat ng socioeconomic classes.

Sa pagtataya ng National Economic and Development Authority (NEDA) at mga private analyst, ang ating GDP growth ay aabot sa 6% to 7% ngayong taong ito.

Nagagawa po ito ng ating Pangulo dahil sa kanyang mga tamang hakbangin sa umpisa pa lamang ng kanyang termino sa pamamagitan ng pagbuo ng team of economic managers na piling-pili mula sa internationally renowned economist-technocrats sa pangunguna ni dating Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) governor at ex-budget secretary Benjamin Diokno na siyang nagtitimon ngayon sa Department of Finance (DOF).

Kabilang pa sa economic managers ng Pangulo si dating socioeconomic planning secretaries Felipe Medalla bilang BSP Governor at Arsenio Balisacan bilang NEDA director-general at concurrent Socioeconomic Planning Secretary, at dating international development banker Alfredo Pascual bilang Trade and Industry Secretary.

Bukod dito, nakatulong din ang desisyon ni Vice President at Department of Education (DepEd) Secretary Sara Duterte-Carpio na ibalik ang in-person o face-to-face classes sa lahat ng public schools.

Tulong-tulong sa tamang direksyon. Determinado ang Pangulo na hindi mapag-iwanan ang Pilipinas lalo na ng ating mga kapitbahay na bansa na matagal nang nagbukas ng kanilang pinto para sa turismo.

Kung tutuusin naman talaga ay higit na marami tayong maio-offer sa mga dayuhan pagdating sa turismo dahil napakaganda po ng Pilipinas kaya naman hindi tayo mahihiyang ipag-alukan ang ating magandang bansa para sa mga dayuhang bisita.

Marami pong challenges na kinakaharap ang Pilipinas gaya rin ng iba pang bansa tulad ng kombinasyon ng mataas na presyo at interest rates, ang geopolitical risks tulad ng pag-atake ng Russia sa Ukraine na maaaring makapagpabagal sa takbo ng world economy pero salamat sa mga tamang polisiya ng ating Pangulo at ng kanyang economic managers, may laban tayo.

Naniniwala ang mga expert na ang Pilipinas ay may kalasag laban sa impending slowdown ng global economy, at ang may mainam, na tayo ay isa sa fastest-growing economies, kundi man ay fastest-growing economy sa rehiyon ngayon 2023.

Mag-antay lamang po tayo. Habang nasa tamang direksyon ang ating Pangulo, magpapatuloy ang magandang tinatakbo ng ating pambansang ekonomiya. Nasa tamang pagtitimon tayo.

Kapit lang mga kababayan, sama-sama tayong aahon at babangon tungo sa kasaganaan hindi lamang sa taong 2023 kundi sa mga susunod pang taon. Happy New Year po ulit!