Sey mo Aljur? Kylie inilantad na ‘relasyon’ kay Jinno

Sunod-sunod ang mga Instagram post/story ni Kylie Padilla sa pagsalubong sa Bagong Taon. At base sa mga video/photo niya, tila nasa Thailand ang ex-partner ni Aljur Abrenica, ha!

“Here we go 2023!” chika ni Kylie.

“Ready to let 2022 go!”

“All there is, is gratitude. Paalam 2022!”

Heto pa ang mga kasunod na post niya:

“A gem at the heart of an old yet thriving place. #oldsoulthings.”

“Wandering with another fellow wanderer.”

“We wander but we are not lost.”

Pero sa isang video na pinost ni Kylie, pinaramdam niya na may kasama talaga siya sa trip na `yon, at base sa pakonti-konting pasilip sa itsura ng lalake, maraming tattoo ang braso, binti, hita nito.

Matagal na ngang natsismis na may dyowa umano si Kylie, isang tattoo artist, si Jinno John Simon, na may-ari nga raw ng Vimana Tattoo Studio.

Pero, hindi nga `yon masyadong pinag-usapan, dahil mas pinagpiyestahan sa social media ang sunod-sunod na chika tungkol kina Aljur at sexy star AJ Raval.

Natabunan nga ang kuwento kina Kylie, Jinno, at mas pinag-interesan nga ang kuwento nang pagbubuntis umano ni AJ at si Aljur ang ama.

Na hanggang sa mga oras na ito, patuloy ngang sinasabi, pinagdiinan ng kampo ni AJ na hindi siya nabuntis, at wala silang anak ni Aljur.

Kahit ang tatay ni AJ na si Jeric Raval ay nagsabing hindi raw totoo ang tsismis, at itigil na raw ang pag-aakusa sa anak niya.

Anyway, marami naman ang natuwa sa development na ito sa buhay pag-ibig ni Kylie. Pero, marami rin naman ang kumontra at inakusahan si Kylie na diumano ay mas naunang nanloko, kesa kay Aljur.

Sabi ni jenjen19891, “Naniwala na ako kay Aljur kung sino ang nag-cheat. Kaya pala nmn ang dali maka-move on.”

Na kinontra agad-agad ni kylievers_, “@jenjen19891 Eh ‘di maniwala ka dun. Sinasabi ko sa’yo maghihiwalay din ‘yan sila nung jowa niyang sexy madali magsawa ‘yan.”

Suportado naman sina Kylie, Jinno ni ralyndeguzman, “Have fun with your BF. Hope you have found your TL. Enjoy.”

Ganun din si yasrinah_cha, “Enjoy the vacation trip with your boyfiee.”

Anyway, makikita naman sa Instagram story ni Vimana Tattoo Studio na nasa ibang bansa rin ito, at pareho nga ang lugar na pinuntahan nila ni Kylie na puro Budha.

Well… (Rb Sermino)