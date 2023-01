Hiling ng mga fan: ‘Overage’ nina Snooky, Maricel, Dina ituloy na

Bago matapos ang 2022 noong Saturday ay ka-chat ko si Snooky Serna sa Facebook Messenger.

Kinumusta ko si Cookie dahil kalilibing lang noong Friday ng yumaong kapatid niya na si Anton Serna.

Sabi ng Kapuso actress, “Thank God, I’m ok. Thank you for praying for us. Thank you for praying for the Eternal Repose of Anton’s soul. Thank you Friendship.”

Actually, voice clip ‘yung ipinadalang sagot sa akin ni Cookie. Kahit sinabi ng aktres na okey siya, halata naman sa kanyang boses ang sobrang kalungkutan.

Halos maiyak si Cookie sa voice clip na ‘yon.

Mabuti na nga lang at palaging nakasuporta kay Snooky ang boyfriend niyang si Ramon Villarama kaya kinakaya niya.

Very thankful din si Cookie sa kaibigang si Maricel Soriano dahil isa ang Diamond Star sa nakiramay sa kanya noong nakaburol pa ang mga labi ng kanyang kapatid.

Yes, sobrang close na nga uli ngayon sina Cookie at Marya.

Feeling ko nga, Dondon (my dear editor), mas close pa ngayon ang dalawa compared noong Regal days nila.

Napakaraming mga pelikulang pinagsamahan noon sina Cookie at Marya, pero palagi rin silang iniintriga noon. Palagi silang pinagtatapat.

Pero ngayon nga, after nilang mag-collab sa kani-kanilang mga YouTube channel, makikita’t mararamdaman mo ‘yung sobrang closeness nilang dalawa.

Palagi na naman silang nagkakasama, kaya ang mga tao sa paligid nila ay ikinatutuwa ‘yon!

Marami nga ang nagsasabing sana ay magkasama sa isang series sina Cookie at Marya, pati na rin ang co-Regal Baby nila na si Dina Bonnevie.

Ang sarap na magka-reunion project ang former ‘Underage’ babies ni Mother Lily Monteverde.

Teka! Bakit kaya hindi ituloy ni Direk Joel Lamangan ang plano niya noon na muling pagsamahin ang tatlo?

Lumabas noong 2018 ang kuwentong ‘yon at ‘Overage’ ang title ng pelikulang gustong gawin ng premyadong direktor.

That time, lumabas din na sa Cineko Productions ni Pandi, Bulacan Mayor Enrico Roque ilalapit ni Direk Joel ang project na ‘yon.

Tamang-tama at ang bongga sa takilya ng ‘Family Matters’ movie ng Cineko Productions na isa sa eight official movie entry ng 2022 Metro Manila Film Festival, ano kaya kung ituloy nila ni Direk Joel ang reunion movie nina Cookie, Marya at Dina? Puwede!

Anyway, going back to Cookie, sana nga ay maging ok na ok na siya ngayong 2023!

‘Family Matters’ waging-wagi sa takilya

Speaking of ‘Family Matters’, nakachikahan ko ang isa sa namamahala ng promotions ng pelikula nina Noel Trinidad, Liza Lorena, JC Santos, Mylene Dizon, Agot Isidro, JC Santos, James Blanco at Nonie Buencamino.

Sabi ng taong ‘yon, malungkot pa rin sila dahil isang award lang ang nakuha nila sa Gabin ng Parangal ng 2022 MMFF.

Sabi ko naman, “Wala na naman kayong magagawa, life goes on na lang. Tutal naman panalo kayo sa takilya!”

In fairness, lalong lumalakas sa takilya ang ‘Family Matters’ at masayang malaman na panalo sa moviegoers ang pelikulang prodyus ng production company ni Mayor Roque!

Bongga!