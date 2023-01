Glydel Mercado muntik mamatay sa kulam

Hindi ko nakilala si Glydel Mercado nang makaharap ko sa presscon ng ‘That Boy in the Dark’.

Grabeng depression pala at pagkakaroon nang hindi maipaliwanag na sakit ang pinagdaanan ng magaling na aktres noong kasagsagan ng pandemic.

“Bigla na lang isang araw, natakot na akong kumain. Nanginginig ako ‘pag may pagkain sa harap ko,” kuwento ni Glydel.

Usaping pamilya ang pinaniniwalaang dahilan ni Glydel na isyang ugat, na may kinalaman sa pagtulong sa mga kaanak noong pandemic.

Meron umano siyang kaanak na tila sumama ang loob sa kaniya kahit pa nga todo-tulong siya rito.

Nagpakunsulta naman siya sa mga doktor na hindi ma-detect ang kanyang karamdaman, pati na sa psychiatrist para sa kanyang mental health.

“Ewan ko kung naniniwala kayo sa mga faith healers ha, pero nung aksidenteng gamutin ako, dun ako nagsimulang gumanda ang kalagayan,” hirit niya.

Aksidente lang daw ang paggamot sa kanya dahil nung araw na pumunta ang kilalang faith healer ng kanilang driver na regular na nagpapagamot at kaibigan nito, siya daw ang “na-feel” na dapat gamutin dahil may pinagdadaanan.

Pakiramdam ni Glydel ay pinakulam siya, at gumaling lang noong gamutin ng albularyo. Aminado siyang nanganib ang buhay niya dahil wala na raw siyang ganang kumain at patuloy na ang pagbagsak ng kanyang katawan.

Aneeza Gutierrez tatapusin pag-aaral sa S’pore

Speaking of ‘That Boy in the Dark’ na umani ng mga awards internationally, lalo na sa pangunahing bida nitong si Joaquin Domagoso, bida rin sa movie ang anak nina Glydel at Tonton Gutierrez na si Aneeza Gutierrez.

“When the script was given to me and I was made to choose which role, I opted to do Ely,” sambit ni Aneesa na nag-aaral ng Management course sa Singapore.

Although galing sa angkan ng mga award-winning actors, nangako si Aneeza na tatapusin ang kanyang management course at tutulong sa negosyo ng ina, bago ang pag-active sa pag-arte.

Maganda ang bagets na may aura ng lola niyang si Liza Lorena noong Miss Philippines days nito, lalo na ang mga mata. Pero siyempre, malaking hawig din siya sa nanay Glydel niya.

Bukod sa mag-ina at bidang si Joaquin, kasama rin nila sa movie sina Lotlot de Leon at tito niyang si Ramon Christopher, Kiko Ipapo, Nanding Josef at marami pang iba sa direksyon ni Adolf Alix Jr. at panulat ni Gina Marissa Tagasa.

As of this writing, nasa limang international awards na ang nakuha ng movie, gaya ng Toronto Film and Script awards, Five Continents Intl. Film Festival sa Venezuela, Boden Intl. Film Festival sa Sweden.

Showing na ito ngayong January 8, 2023.