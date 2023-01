‘Deleter #1 na’ Nadine tinadyakan sina Vice, Ivana sa takilya

Sa chikahan ng showbiz press kay Direk Mikhail Red sa ‘Gabi ng Parangal’, nasabi niyang masayang-masaya sila dahil may mga sinehan talaga na puro sold out ang tiket ng ‘Deleter’ ni Nadine Lustre.

At may mga lugar talaga na nag-number one ang pelikula nila, na para sa kanya ay unexpected talaga, dahil hindi naman daw talaga pang-Metro Manila Film Festival sana ang pelikula nila.

“There are certain cinemas na nasu-sold out kami. Minsan nagna-number one sa ibang areas.

“Good word of mouth talaga. Ang lakas ng presence ng Gen Z ngayon. Sila ang mga TikTok generation. Sila ‘yon, eh.

“Very barkada movie kasi ang Deleter. And nagchi-change na rin siguro ang taste ng mga manonood.

“Unexpected talaga, kasi hindi talaga siya intentional para sa MMFF, kaya very happy kami!” sabi ni Direk Mikhail.

Anyway, sabi-sabi nga na as of this writing ay umabot na sa P121 M ang kinita ng Deleter, at mukhang mas tataas pa ngayong Bagong Taon.

Samantalang ang kina Vice Ganda, Ivana Alawi ay umabot na rin sa P101 M. Kung titingnan, lumalaki na ang agwat, at tama nga si Direk Mikhail na ang Gen Z talaga ang sumusugod sa mga sinehan at ang ‘Deleter’ ang napili nilang suportahan.

Para naman kay MMDA Gen Manager Don Artes, masaya sila sa resulta ng MMFF, at mari-reach nga raw nila ang goal nila.

“We can say na certified box office ito after pandemic. We expect na babalik ang mga tao ngayong holiday.

“I think it’s safe to say na maabot natin ang P500M. Projection natin `yon for this year!” sabi ni Mr. Artes.

Maglalabas daw ng resulta ang MMFF sa kabuuan ng kinita nila. Pero, hindi na raw nila dedetalyehin kung ano ang number one, o number 2 o kulelat.

“We don’t do that, ‘yung naglalabas ng gross receipts ng bawat pelikula,” sabi pa ni Mr. Artes.

Anyway, malaking bagay nga ang panalo ng Deleter sa Gabi ng Parangal, dahil mas tumaas nga raw ang gross nila.

Ganun din ang paniniwala ni Mr. Artes, na kapag nanalo ng award, mas dumarami ang mga sinehan, mas dumarami ang nanonood. (Rb Sermino)