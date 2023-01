Constituent harapang binoladas ng kongresista

Umpisahan natin ang 2023 ng pangma-marites guys!

Hindi ko lang talaga kasi mapigilan na ibahagi sa inyo ang kuwento tungkol sa isang kongresista na sobrang naging kampante nang mamboladas ng kanyang constituents hanggang sa siya ay harap-harapang mabukayo.

Ang siste ay ganito.

May lumapit na isang constituent sa kongresista para humingi sana ng tulong para sa isang namatay na kaanak na lider ng mambabatas.

Dahil nga hindi naman sanay makipag-usap sa mga taong may matataas na katungkulan sa kanilang lugar at sa lipunan, nauna ang paghagulgol ng hihingi ng tulong at ang tanging nasambit ay ang pangalan ng kaanak na namatay.

Pero dahil nga sanay na sa ganitong situwasyon ng tinatawag na ‘sad story’ ng mga constituent, agad na nagsalita ang kongresista at sinabing kausap lamang daw niya ang pangalan na binanggit ng umiiyak na kaharap.

Nang marinig ang pangalan ang kuwento ng mambabatas, lalo pang umatungal ang kausap nito at doon na nasabing kaya siya nakikipag-usap ay upang sabihin na namatay na nitong nakalipas na araw ang kanyang kaanak.

Pero kaswal lamang daw itong tinugon ng mambabatas ng pangungusad na nakikiramay siya sa pagkamatay ng kamag-anak ng kanyang kaharap, sabay adlib na isa daw itong masipag na lider at maaasahan pagdating sa politika.

Doon na daw natapos ang eksena dahi lang umiiyak ay tinawag na ng isa sa mga tauhan ng mambabatas para maiproseso ang mga kinakailangan nitong ayuda sa mga kaanak ng namatay.

Bagama’t nagmula sa malayong lugar, ang kongresista ay madalas maging laman ng mga balita sa Kamaynilaan dahil sa kung ano anong mga usaping kinasasangkutan nito.

Sinubukan na rin nitong tumakbo sa mas mataas na posisyon subalit hindi naman pinalad dahil hindi naman siya kilala sa ibang panig ng bansa at ayon sa mga eksperto ay medyo nahuli daw kasi ang implementasyon ng diskarte sa pangangampanya.

Mahilig din itong makipagdebate pero malalim daw talaga ang loyalty nito sa grupong kinaaniban dahil bagama’t ilang beses nang nagpalit ng administrasyon, hindi ito namataan na lantarang sumampa sa ibang bakod.