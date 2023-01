Barbara Walters, Vivienne Westwood pumanaw na

Bago natapos ang 2022, dalawang female icon ang magkasunod na pumanaw.

Una ay ang British fashion designer na si Vivienne Westwood noong December 29 at pangalawa ay ang American broadcast journalist na si Barbara Walters noong December 30.



Pinagluksa ng fashion industry sa buong mundo ang pagpanaw ni Vivienne Westwood sa edad na 81 sa Clapham, South London.

Si Westwood ang nag-revolutionize ng modern punk and new wave fashion sa London noong ’70s and ’80s. Sumikat ang clothing boutique niya sa London called SEX dahil na rin sa partner niya na si Malcom McLaren na manager ng bandang Sex Pistols.

Ang naturang punk band ang nagsusuot ng mga creations ni Westwood na umabot hanggang sa Amerika.



Naging advocate rin si Westwood ng ilang political causes tulad ng Campaign for Nuclear Disarmament, climate change and civil rights groups.



Noong 1992, ginawaran si Westwood ng OBE (Order of the British Empire) by Queen Elizabeth II dahil sa pagiging legendary figure in British fashion.

Noong 2006, binigay sa kanya ang titulong “Dame” dahil sa kanyang contribution and service to the fashion industry sa buong mundo.



Naging iconic ang mga runway fashion shows ni Westwood dahil sa kakaibang designs niya. Ginamit pa sa pelikulang Sex And The City in 2008 ang kanyang dinesign na wedding gown para isuot ni Sarah Jessica Parker sa ilang eksena. Sinuot naman ni Pharrell Williams ang Westwood Buffalo hat sa 56th Annual Grammy Awards in 2014 na galing sa Westwood’s 1982–83 collection.

Isang pioneer naman sa kanyang propesyon bilang broadcast journalist si Barbara Walters na pumanaw sa edad na 93 sa kanyang tahanan sa Manhattan, New York.

Nagsimula bilang writer for CBS News si Walters hanggang sa magkaroon ito ng TV news career sa Today Show ng NBC noong 1961. Nasubukan din ni Walters ang maging weather at features reporter bago pinagkatiwala sa kanya ang maging co-anchor ng ABC Evening News in 1976 at ang solo show niya na 20/20 in 1979.



Nakapanayam ni Walters ang halos lahat ng sikat na celebrity at politician sa buong mundo.

Inaabangan taon-taon ang kanyang year-end Most Fascinating People special sa ABC. Tumakbo ito from 1993 hanggang 2015.



Noong 1997, naging host and producer si Walters ng daytime talkshow na The View. Nag-retire siya sa pag-co-host nito in 2014.

Ilan sa mga biggest achievements ni Walters sa kanyang 65 year career ay ang kanyang three Emmy Awards, a star on the Hollywood Walk of Fame, and Lifetime Achievement Awards from the New York Women’s Agenda and the News and Documentary Emmy Awards.

Naging outspoken icon din siya ng pakikipaglaban sa sexism sa kanyang propesyon.