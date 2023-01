2022 Tanaw-Balik Special Report:  SPORTS HITIK SA PAYANIG

Ang ilang tumatak sa bawat buwan sa mundo ng palakasan.

ENERO:

Nasungkit ni Mark Magsayo ang World Boxing Council featherweight title sa Atlantic City, habang kinopo ng Philippine National Women’s Football Team o Filipinas (dating Malditas) ang makasaysayang ticket sa 9th FIFA Women’s World Cup 2023.

Tagumpay si Magsayo sa kanyang unang title shot nang talunin si Gary Russell, Jr. sa majority decision.

Umiskor ng 4-3 sa penalty sa quarterfinals kontra Chinese-Taipei ang PH 11 para sa unang semifinals stint sa Asian Cup at sumulong sa World Cup sa Hulyo sa Australia at New Zealand.

PEBRERO:

NAGPAALAM ang Alaska Aces sa Philippine Basketball Association matapos ang 35 taon.

Nabigo si Jerwin Ancajas maipagtanggol ang IBF super flyweight belt kontra Fernando Martinez ng Argentina via unanimous decision.

Tinambakan ng Gilas Pilipinas ang India, 88-64, para sa unang panalo sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.

MARSO:

Sumiklab ang hidwaan nina pole vaulter Ernest John Obiena at Philippine Athletics Track and Field Association.

Ito ay kahit inihayag ng Philippine Sports Commission ang patuloy nitong pag-endorso sa paglahok ni Obiena sa mga international competition kabilang ang 2021 Southeast Asian Games at 2022 World Athletics Championships.

Naitala naman ng teenager na si Bianca Bustamante ang sarili bilang unang Pinay racing driver na nakapag-W Series motor racing championship sa 2022 season.

ABRIL:

Masaya ang buwan para sa Barangay Ginebra nang maipagtanggol ang 2021 PBA Governors Cup title kontra Meralco Bolts, 4–2, sa best-of-seven series.

Napanatili din ni Tokyo Olympics bronze medalist Eumir Felix Marcial na malinis ang propesyunal na kartada sa pagdemolis kay American Isiah Hart via technical knockout sa round four.

Hinablot ni Alexandra ‘Alex’ Eala ang pangalawang professional women’s tennis title sa pagbigo kay Luksika Kumkhum ng Thailand sa W25 tournament ng 2022 International Tennis Federation Women’s World Tennis Tour sa Chiang Rai.

Winalis ng Creamline ang Petro Gazz sa 5th Premier Volleyball League Open Conference best-of-three title series, 2–0.

MAYO:

Tinapos ng 656-malakas na delegasyon ng ‘Pinas ang pang-apat na puwesto sa 31st Southeast Asian Games sa likod ng 52 gintong medalya sa Hanoi.

Inangkin naman ng UP Fighting Maroons ang titulo ng 84th University Athletic Association of the Philippines men’s basketball tournament nang silatin ang Ateneo Blue Eagles sa winner-take-all Game 3 overtime, 72–69, upang makamit ang unang titulo sa 36 na taon.

Iniuwi ng Letran Knights ang kampeonato ng 97th National Collegiate Athletic Associoation seniors basketball nang tibagin ang Mapua Cardinals.

Sumalto ang national men’s basketball team sa pang-33 gold medal streak sa SEA Games nang silatin ng Indonesia, 85-81.

Binawian ng World Boxing Organization ng world bantamweight crown si John Riel Casimero na hawak niya sapul noong 2019 dahil sa mga hindi inaasahang isyu sa organisasyon.

Idinagdag national women’s soccer team ang unang tansong medalya sa SEAG nang talunin ang Myanmar 2–1. Uunang podium finish ito ng koponan buhat nu’ng 1985.

HUNYO:

Niladlad nina world champion gymnast Carlos Edriel ‘Caloy’ Yulo at world No. 6 pole vaulter EJ Obiena ang angas sa buwang ito.

Sumikwat si Yulo ng tatlong ginto sa 9th Asian Artistic Gymnastics Championships sa Doha.

Nagtala ang 6-foot-2 Italy-based na si Obiena ng 5.92 metro sa pananig sa Taby Stavhoppsgala sa Sweden.

Hinigitan niya 5.93m sa 5.94 sa World Athletics Championships sa Oregon.

HULYO:

Patuloy si Obiena sa pananalasapara umangat sa No. 3 sa World Athletics rankings.

Tagumpay ang Filipinas sa ASEAN Football Federation Women’s Championshi, tinibay ang four-time titlist Thailand sa finals.

Ipinagpatuloy ni Junna Tsukii ang ‘woman power’ sa tagumpay sa World Games sa Birmingham. Ginimbal ng Fil-Japanese si world No. 2 Yorgolis Salazar ng Venezuela, 2-0, upang mag-gold sa women’s -50 kgs.

Nakuha ni Dave Apolinario ang International Boxing Orgnaization flyweight title via first-round knockout win kay home bet Gideon Buthelezi sa East London.

Humarbat ng 15 ginto sa Asian Youth at Junior Weightlifting Championships sa Taskhent ang ‘Pinas.

Winalis ng ipinagmamalaki ng Bohol na si Vanessa Sarno, 17, ang snatch (100kgs), clean and jerk (130kgs) at total lift (230kgs) sa junior women’s 71kgs category.

AGOSTO:

Kalungkutan ang tumabon sa pagkamatay ni dating Asia’s Sprint Queen Lydia De-Vega Mercado sa cancer noong Agosto 11.

Kuminang muli si world No. 3 Obiena sa bronze medal sa World Championships.

Sinundan niya ito ng panalo sa Internationales Stabhochsprung-Meeting sa Jockgim sa nalampasang 5.81m.

Hinigitan din niya ang world No. 2 na si Chris Nilsen, na nag- 5.71, at nakakuha ng awtomatikong silya sa 2023 World Championship sa Hungary.

Makalipas ang ilang araw sa lungsod ng Leverkusen, muling umalingawngaw si Obiena sa paghahari sa True Athletes Classics sa Leverkusen sa 5.81m.

Bago matapos ang buwan, muling nagwagi si Obiena sa 5.86m sa St. Wendel City Jump sa Sankt Wendel.

Natabunan ng tagumpay ni Obiena ang panalo ng Gilas laban sa Saudi Arabia sa 2023 FIBA World Cup qualifying window game sa SM Mall of Asia Arena noong Agosto 29.

Mula sa isang nakakasakit na pagkatalo sa Lebanon sa Beirut ilang araw bago ang laro, rumesbak ang Gilas, sa pamumuno ni Fil-Am Jordan Clarkson laban sa Saudi Arabia, 84-46.

SETYEMBRE:

Nakamit ni tennis star Eala ang 142nd US Open juniors girls singles crown sa Billie Jean King National Tennis Center sa Flushing Meadows, New York.

Hindi nabigo maski isang set, tinibay ng Pinay sa finals si Lucie Havlickova ng Czeh, 6-2, 6-4.

Bumida sina Rubilen Amit, Carlo Biado at Johann Chua sa Predator World 10-Ball Teams Championship sa Klangenfurt.

Panalo uli Obiena sa Wanda Diamond League, sa Allianz Memorial Van Damme meet sa lundag na 5.91.

Ginulantang si world at Olympic champ Armand Duplantis ng Sweden na nag-5.81.

Sa lokal na labanan, nabawi ng San Miguel Beer ang kampeonato ng Philippine Basketball Association Philippine Cup sa do-or-die Game 7, 119-97, sa Smart Araneta Coliseum.

Nagsimula rin ang buwan sa unang araw ng panunungkulan ng Setyembre 1 ni dating sportscaster at PBA Commissioner Jose Emmanuel Eala bilang hinirang na chairman ng Philippine Sports Commission.

OKTUBRE:

Itinalaga si Grandmaster Eugenio Torre sa World Chess Hall of Fame sa Missouri upang makasama sa grupo ang mga dakilang woodpushers tulad nina Bobby Fisher, Gary Kasparov at Anatoly Karpov.

Si Torre, 70, ang unang Asian na nakatanggap ng parangal.

Nagsubi si Rose Jean Ramos, 17, ng bronze medal sa Asian Weightlifting Championships sa Manama.

Sa tennis, napasakamay ni Fil-Am Treat Conrad Huey ang men’s doubles title sa Hamburg Challenger 80 sa Germany kasangga si Armenian Max Schnur, habang nakuha ni Johnny Arcilla ang record 10th men’s singles crown sa PCA Open sa Paco.

NOBYEMBRE:

Humakot ng pilak at tanso si Yulo sa 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships sa Liverpool.

Sa boxing, nakuha ni Carlo Paalam ang men’s bantamweight gold sa ASBC Asian Elite Boxing Championships sa Amman.

Humagot ng ginto ang jiu jitsi, na pinangunahan ng limang taong gulang na cutie na si Aleia Aielle Aguilar, sa World Jiu Jitsu Festival sa Abu Dhabi.

Naging pinakabata ang anak nina wrestling chief Alvin Aguilar at May Masuda, nag world champion ng sport sa bansa sa pangunguna sa Kids 1 girls white belt 16-kilogram -B division.

Ginto ang dinaklot ni bowling legend na si Rafael ‘Paeng’ Nepomuceno sa men’s singles 65-and-above class ng 16th Asian Senior Bowling Championships sa Sunway Megalanes sa Petaling Jaya City.

DISYEMBRE:

Pinalitan bilang PSC chairman ni Richard ‘Dickie” Bachmann ang nakaapat na buwan lang na si Eala.

Pagkakaloob sa bansa ng unang Olympic gold medal noong 2021 sa Tokyo, kinumpleto ni Hidilyn Diaz-Naranjo ang sa World Championships.

Wagi rin siya 31st Southeast Asian Games noong Mayo nang maipagtanggol 55-kilogram sa pagtaas ng 206 kilos sa Vietnam.

Nabigo naman ang University of the Philippines na maipagtanggol ang men’s cxage title sa 85th UAAP laban sa Ateneo.

Hindi man nakasama si team captain Fran Louie Yu, nakamit ng Letran ang hindi nagawa ng UP na manalo ng dalawang titulo sa isang taon ng kalendaryo sa pagkabig ng 3-peat sa 98th NCAA seniors hoop laban sa Saint Benilde sa rubbermatch Game 3. (Lito Oredo)