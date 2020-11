2023 pa ligtas ang Pinas vs COVID – DOH

Kailangan ng gobyerno ng P73.2 bilyon para tustusan ang pagbakuna sa 60 milyong Pilipino.

Ito ang inihayag ni Health Secretary Francisco Duque sa press briefing kahapon.

Sinabi pa ng kalihim na sakaling mabakunahan ang 60 milyong Pinoy mula sa susunod na taon ay hindi malayong sa 2023 ay immune na sa virus ang mga Pilipino.

“With 60 million thereabouts (by 2023) puwede na nating makamit ang herd immunity, depending on supply of vaccine,” giit ng kalihim.

“ By 2021 ang ating pinupuntirya ay makapagbakuna ng 20 million to 2 million people based on our reprioritization list, at sa 2022 ay baka makapagbakuna na tayo ng another 25 million,” dagdag nito.