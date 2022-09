2023 Ombudsman budget pasado sa Kamara

Agad tinapos ng House Committee on Appropriations ang deliberasyon ng panukalang budget ng Office of the Ombudsman para sa susunod na taon.

Sa pagsisimula ng pagtalakay ay kinilala ni House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol Rep. Elizaldy Co ang kahalagahan ng mandato ng Ombudsman.

Nagsalita rin si Manila Rep. Bienvenido Abante na siyang sponsor ng budget ng Ombudsman.

Si Assistant Ombudsman Ryan Layson naman ang nagpresinta kung saan gagastusin ng Ombudsman ang P4.718 bilyong pondo sa 2023 na kapantay ang budget nito ngayong taon. (Billy Begas)