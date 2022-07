2023 budget, sibakan nilatag sa cabinet meeting

Nasentro sa budget ang special meeting na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang nitong Biyernes.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na ipinresenta ng Department of Budget and Management (DBM) ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon sa Pangulo at nagbigay naman ng inout ang iba’t ibang mga kalihim sa kani-kanilang mga ahesiya.

Sinabi ni Angeles na napag-usapan din ang tungkol sa rightsizing at ang pinakamalaking paglalaanan ng pondo ay ang sektor ng edukasyon alinsunod sa nakasaad sa Konstitusyon.

“It was a special meeting, ang pinag-usapan po namin ay tungkol sa budget. Nagprisinta ang DBM ay ipinakita ‘yung proposed submission for Congress. Pagkatapos ay may konting input galing sa iba’t ibang kalihim para sa fine tuning nito,” ani Angeles.

Bahagi rin aniya sa napag-usapan sa special meeting ay ang Balik Eskuwela program ng Department of Education (DepEd) kaugnay sa nakatakdang pagbubukas ng klase sa Agosto.

Napag-usapan din aniya sa special meeting ng Presidente ang unang kaso ng monkeypox sa bansa at kung ano ang mga ipatutupad na mga hakbang para maagapan ang pagkalat nito.

“Bahagi din ng diskusyon ang balik-eskuwela ng DepEd, and also ang pagkadiskubre natin na mayroon tayo ng unang kaso ng monkeypox, gumaling na po ‘yung tao,” dagdag ni Angeles. (Aileen Taliping)