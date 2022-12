Vismin 44 na todas sa pagbaha

Umakyat na sa 44 ang bilang ng mga nasawi bunsod ng epekto ng shearline phenomenon na nagpabaha sa Visayas, Mindanao at maging sa Bicol noong Pasko.

Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), nagmula ang 24 na biktima sa Northern Mindanao, anim sa Bicol, tig-apat sa Zamboanga at Davao Region habang tig-tatlo sa Eastern Visayas at Caraga.

Sinabi ng ahensya na 13 sa mga ito ang naberipika na.

Samantala, may 28 katao na ang nawawala sa pagbaha kung saan tig-12 ang mula sa Bicol at Eastern Visayas, dalawa sa Northern Mindanao at tig-isa sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula.

May 12 naman ang nasugatan dahil sa insidente.

Kaugnay nito, umabot na sa 509,340 katao o 131,028 pamilya mula sa 914 na barangay sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao, Caraga at Bangsamoro ang naapektuhan ng Paskong-baha.

Umabot naman sa 4,522 bahay ang nadamay at 3,679 dito ang partially damaged at 843 ang totally damaged.

Sinabi naman ng Department of Agriculture (DA) na tinatayang nasa P232,731,657.42 ang halaga ng mga pananim na nasira ng baha habang P1,130,405,000 naman ang halaga ng napinsala sa imprastraktura.

Samantala, nasa ilalim ng state of calamity ang 21 lungsod at bayan dito kabilang ang Llorente sa Eastern Samar; Dapitan sa Zamboanga Del Norte, Gingoog sa Misamis Oriental, at kabuuan ng probinsya ng Misamis Occidental. (Catherine Reyes)