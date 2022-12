Sarah, Matteo gumagawa ng baby sa Singapore

Love birds. Honeymooners.

Ganiyan nga kung i-describe ng mga fan sina Sarah Geronimo, Matteo Guidicelli, na nasa Singapore ngayon.

Feeling ng mga netizen, nagha-honeymoon, at hihirit na ng ‘baby’ ang dalawa.

“Wrapping up 2022 with a beautiful trip in Singapore! Looking forward to an awesome 2023 for everyone!” sabi ni Matteo.

Tuwang-tuwa ang mga fan ng dalawa dahil kitang-kita nga ang kaligayahan sa mukha ng dalawa. Lalo nga raw gumanda si Sarah, at siyempre, pumogi si Matteo.

Larawan ng masayang magdyowa ang dalawa. Na hiling na lang talaga ng mga fan ay magka-baby na sila.

At mukhang sa Singapore nga raw mabubuo ang ‘baby’ na inaasam ng maraming fan, ha!

Sabi ng ashmattforlife, “Glad you had quality and quiet time together. More blessings for you both this 2023!! ✨✨ Love you AshMatt!!!”

Hirit ni chebautista1020, “Happy new Year lovebirds!”

Sey ng ashmattgallery, “My heart is screaming.”

Well, ano pa nga ba, sana nga ay makabuo na ng ‘baby’ ang dalawa. Pero, wala namang pressure dapat Kung kailan nila gusto, kung kailan sila ready, at kung kailan ibigay ng Diyos, ‘yun ang dapat masunod. (Rb Sermino)