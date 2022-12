Rianne Malixi harurot sa tuktok

KINIPKIP ni Rianne Mikhaela Malixi ang momentum sa likod nang maangas na pangalawang 69 para dambahin ang solong lierato sa dalawang palong bentahe kina Sofia Essakali ng Morocco at Megan Meng US sa penultimate round ng Citrus Golf Ladies Invitational nitong Huwebes (Biyernes sa ‘Pinas) sa Sebring, Florida.

Tinapatan ng 15-anyos na Pinay na kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) ang tinipang 69 sa pagkakataong ito sa sinalpak na apat na birdie, laban sa bogey para sa 34-35 sa Sun ‘N Lake layout at sumampa sa taas buhat sa pampito.

“I believe consistency was a great factor to today’s (Thursday) round. Just hitting fairways and greens was the goal, and if I had missed any of those, I just scrambled back with a par. I made all of my up-and-downs, so I didn’t drop a shot,” lahad ni Malixi, na nagbuhat sa pang-40 puwesto sa opening ng 96-player, 72-hole,4-day event na matatapos sa Biyernes. (Ramil Cruz)