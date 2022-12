PVL: Crossovers blangko sa plano ni Dindin Manabat

NAGPAALAM na si national team middle blocker/wing spiker Aloena Denise “Dindin” Santiago-Manabat sa Chery Tiggo Crossovers.

Inanunsyo Huwebes ng gabi ng koponan ang paglisan sa koponan ng 29-anyos na 6-foot-2 spiker, na kinumpirama rin mismo ng volleyball star na aalis na sa koponan na pinaglaruan sapol noong 2016 sa Foton Tornadoes.

“We thank you for the passion and years you shared with us. All the best, Dindin. We wish you well in all your future endeavors,” pahayag ng Chery Tiggo sa kanilang Facebook post.

Inaasahan na ni coach Clarence Esteban ang naturang hakbang dahil patapos na ang kontrata nito, subalit nananatiling palaisipan kung saan sunod na destinasyon ang tatahakin nito.

“Expected na, [pero] wala kaming alam kung saan siya punta. Wala din naman siya na sinasabi basta finish contract lang si Dindin sa Cherry Tiggo,” pahayag ni Esteban sa mensahe nito sa Abante Sports.

“Manangement kasi nagsasabi sa amin kung sino umalis at mag-stay sa ngayon walang kaming training kaya wala pa kaming napag-uusapan.”

Nagpasalamat maman si Dindin sa team.

“6 years with my UAAGI/Foton/Chery family! I am so blessed to be part of this amazing team. Marami akong natutunan from management, coaches, teammates and experiences kasama kayo. Maraming Salamat po to the Chery management, sa pag-aalaga na paranng sarili nyo akong pamilya. Sa mga naging coaches ko, teammates ko, maramiing Salamat sa samahan! It’s been a fruitful and meaningful 6 years of rollercoaster ride with you guys!” sey nito. (Gerard Arce)