Puring-puri ni Isko: Joaquin Domagoso reponsableng ama

Bilang isang Tatay na sinundan ang kanyang yapak ng kanyang anak na si Joaquin Domagoso, very proud daw ito na ngayon ay may tatlong Best Actor award na sa iba’t ibang International Film Festival abroad sa pelikula nitong “That Boy in the Dark.”

Sabi nga nila, mas maganda raw talaga ang bunga,” natawang sabi ni Isko.

“I’m proud of him because I did not achieve the level. Lahat ng artista siguro, ang gusto magka-award because it’s a vindication of you, being an artist.”

Sabi pa ni Isko, nano-nominate rin daw siya dati, pero aniya, matitindi raw talaga ang mga nakakalaban niya.

“Mga nominations, yes, but I have never achieved what Joaquin has achieved. So I’m proud of him and I hope, he will continue to hone his craft, his talents to showcase not only his good face but also his talents.

“So you add value sa Philippine show business. So I’m proud of him and I wish him good luck. Sana magtuloy-tuloy siyang talaga.”

At kung proud daw si Isko sa anak bilang isang actor, proud din daw siya rito bilang tatay sa kanyang apo.

Sabi ni Isko, “Naku, napaka-responsable. Masayahin siya, e. Palagi niyang inaalagaan ang anak.

“At nakikita ko ‘yun sa kanya, maaruga siya. Recently we we’re in an out-of-town at maalaga siya.”

Mukhang aliw na aliw rin si Isko sa apo dahil ayon dito, masayahin daw at hindi iyakin.

Sa ngayon, may bagong “baby” si Isko, ang bago niyang business, ang “Studio Media” producing contents. Meron din sariling show si Isko rito.

Wala sa bokabularyo niya sa ngayon, not only may compelling reason daw para magbalik siya sa politika. Pero masaya, relax siya ngayon managing his new business na nakakapagbigay rin siya ng trabaho, lalo na sa mga taga-industriya.

Anyway, sa chikahan naman kay Joaquin ay tinanong ito kung balak na bala nilang magpakasal ni Raffa.

‘Hindi pa’ ang sagot niya, at wag daw silang madaliin. Sa ngayon daw ay ini-enjoy nila ang magic sa buhay nila.

Benjamin, Chelsea pakakasal na

Huling hirit sa taong 2022 ang naging drama ng Kapuso actor na si Benjamin Alves.

Nag-propose na ito sa kanyang girlfriend, ang blogger na si Chelsea Robato. Base sa caption ni Benjamin, naging reality na ang kanyang fairytale dahil sa kanyang girlfriend na fiancee na ngayon.

Ayon kay Benjamin, “What a fairytale it is, to spend the rest of my life with you.”

Wala pang detalye kung saan nag-propose si Benjamin, pero ang backdrop ng ginamit niyang led na may katagang, “Will you marry me?” ay puno ng red roses.

Marami ang mga kaibigan nila, lalo na ni Benjamin na masaya sa pag-level-up ng kanilang relasyon.

Ilan sa mga nag-post ng kanilang pagbati sa social media ng actor ay ang mga sumusunod:

Sey ni Lovi, “Woot woot! I’m so happy for you guys!”

Si Andrea Torres naman, “OMG!!!!!!! Yay!!!!!”

Si Solenn Heussaff naman, “Congrats man! So so happy for you both!”

Si Karylle naman, “Yassss!!! A million times yasss!!!”

Napuno ng “congratulations” mula kina Rita Daniela, Kris Bernal, Iza Calzado, Magno Pancho, Winwyn Marquez, Gil Cuerva at Janine Gutierrez.