Pangulo ng Squash association Robert taas-noo kay utol Dickie Bachmann

OPTIMISTIKO si Philippine Squash Academy (PSA) President Robert Bachmann na malaki ang maitutulong ng kanyang kapatid na si Richard “Dickie” Bachmann sa pagkakatalaga bilang pinakabaging chairman ng Philippine Sports Commission (PSC).

“So proud our President (Bongbong Marcos) chose you to lead the country’s national sports program. Dad is too,” post ni Robert.

“Philippine Sports is in good hands for the next six years. Please take good care of our athletes, coaches, and our NSAs. The job is no easy task, so be ready to put in the long hours. You have my unwavering support and prayers for much success always. I know you will rock PSC!” sabi pa ng mas nakababatang Bachmann.

Nakatakda naman magbalik ang dating Alaska Aces governor at naging team manager ng Converge na si Dickie mula sa Amerika upang opisyal na pirmahan ang kanyang appointment at makipagpulong sa mga grupo na kanyang pinamamahalaan.

Si Dickie ay opisyal na itinalaga ng Malakanyang sa pwesto nito lamang Maters, Disyembre 27, bagaman ang dokumento nito ay nakasaad ang pagkakapili dito noong Disyembre 23.

Makakasama si Bachmann sa listahan ng mga PSC chairman na binubuo ng pinakauna na si Cecil Hechanova (1990-1992), Aparicio Mequi (1992-1993), Mel Lopez (1993-1996), Philip Ella Juico (1996-1998), Carlos Tuazon (1998-2001), Eric Buhain (2001-2005), William “Butch” Ramirez (2005-2009), Harry Angping (2009-2010), Richie Garcia (2010-2016), William “Butch” Ramirez (2016-2022) at Noli Eala (2022). (Lito Oredo)