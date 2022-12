MMDA umayuda sa Misamis

Nagpadala ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ng 16 na tauhan sa Misamis Oriental at Misamis Occidental para tumulong sa mga komunidad na apektado ng pagbaha dulot ng epekto ng shear line sa Mindanao.

Ayon kay MMDA General Manager Procopio Lipana, nagmula ang mga ito sa Public Safety Division at Road Emergency Group na naatasan na magtayo ng 20 unit ng water purifying system na may kapasidad na sumalasa ng 180 gallon ng tubig para sa mga lugar na may limitado o walang supply ng malinis na tubig.

Isasagawa ito sa pakikipag-ugnayan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) pagdating sa Laguindingan Airport, Misamis Occidental at Misamis Oriental kung saan sila mananatili sa loob ng walong araw.

Nauna nang nagtalaga ang MMDA ng mga tauhan sa Maguindanao at Tacloban sa Leyte at iba pang mga lalawigan upang tumulong sa pagtugon sa mga kalamidad. (Betchai Julian)