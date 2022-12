Mga wagi sa Gawad Dangal Filipino

Tagumpay ang parangal ng Gawad Dangal Filipino Awards, na pinamahalaan ni Dr. Romeo Burlat nitong Dec. 28, 2022 sa Eurotel North Edsa, Quezon City kung saan nabigyan ng award sina Public Attorneys Office (PAO) chief Persida Acosta bilang Most Outstanding Public Servant of 2022; Manila Times President/CEO Dante Francis Ang bilang Most Empowered Executive in Journalism 2022; NET 25 President Caesar R. Vallejos bilang Most Outstanding TV executive 2022; NET 25 bilang Outstanding TV Station of the Year 2022; Councilor Esperanza ‘Fe’ Ramos ng Santa Maria, Bulacan bilang Most Outstanding Municipal Councilor 2022 dahil sa patuloy na pagkalinga sa mga may kapansanan, suporta sa mga daycare center kids at susi sa pag-asikaso ng requirements, paglapit kay Sen. Bong Go upang nagkaroon ng Malasakit Center sa Rogaciano M. Mercado Memorial Hospital kaya free hospitalization na ang ospital na ito. Kabilang din sa nabigyan ng award ang Abante Tonite bilang best tabloid of the year at si GMA Network Director Zigs Dulay dahil sa mahusay na pagdirehe sa teleserye na ‘Maria, Clara at Ibarra’ sa GMA network.