Melvin Jerusalem aagawin: WBO minimum crown

TATANGKAIN ni Oriental and Pacific Boxing Federation strawweight titlist Melvin “Gringo” Jerusalem na agawin ang korona ni reigning WBO minimumweight champion Masataka Taniguchi ng Japan sa Enero 6 sa EDION Arena sa Japan.

Sasagupa ang 28-anyos na tubong Manolo Fortich, Bukidnon sa ikalawang 12-round world title bout, maaaga itong tumungo sa Japan noong Nobyembre 18 upang masanay sa klima, habang muling nagbalik ito Pilipinas sa Villamor Boxing Gym at Omega Boxing Gym sa Cebu.

Minsang sumubok ai Jerusalem (19-2, 11KOs) sa world title bout laban kay dating long time WBC mini-flyweight champ Wanheng “Thailand Dwarf Giant” Menayothin noong Enero 25, 2017 sa Sukhothai, Thailand.

Kaunti na lamang ang hinahabol ni Jerusalem sa kanyang pagsasanay at sa kanyang timbang na kasalukuyang ranked No. 2 sa World Boxing Organization kasunod ng walong sunod na panalo kabilang ang huling knockout victory laban kay Michael Camelion sa Sanman Gym sa General Santos City noong Agosto 24 sa bisa ng second round TKO. (Gerard Arce)